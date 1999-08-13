Головокружение, 1958

После отставки бывший детектив Джон Фергюсон сталкивается с двумя женщинами. Первая – элегантная платиновая блондинка Мадлен Эльстер, жена его знакомого, Гэвина, который нанимает Джона следовать за ней, полагая, что она может быть в опасности: Гэвин считает, что она одержима духом Карлотты Вальдес, ее прабабушки, о которой она ничего не знает. Карлотта покончила с жизнью, когда ей было двадцать шесть лет, как и Мадлен сейчас. Вторая – Джуди Бартон, которую Джон однажды замечает на улице. Джуди – девушка из рабочего класса, но загвоздка в том, что, помимо небогатого вида и темных волос, внешне она – точная копия Мадлен…