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Vertigo

Головокружение, 1958

1958 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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После отставки бывший детектив Джон Фергюсон сталкивается с двумя женщинами. Первая – элегантная платиновая блондинка Мадлен Эльстер, жена его знакомого, Гэвина, который нанимает Джона следовать за ней, полагая, что она может быть в опасности: Гэвин считает, что она одержима духом Карлотты Вальдес, ее прабабушки, о которой она ничего не знает. Карлотта покончила с жизнью, когда ей было двадцать шесть лет, как и Мадлен сейчас. Вторая – Джуди Бартон, которую Джон однажды замечает на улице. Джуди – девушка из рабочего класса, но загвоздка в том, что, помимо небогатого вида и темных волос, внешне она – точная копия Мадлен…

  • Знаменитая аудиовизуальная клиповая нарезка, ставшая фоном для начальных титров фильма, была разработана Солом Бассом. Именно она делает эту картину первым в истории фильмом, сделанным с использованием компьютерной графики.
  • Популярную ныне схему «наезда с трансфокатором» из знаменитой сцены с лестницей придумал не указанный в титрах камерамен Ирмин Роберт, чтобы передать чувство головокружения аудитории фильма. Вид на лестницу миссии стоил 19 000 долларов всего за пару секунд экранного времени, но в итоге сцена вошла во все учебники. 
  • Режиссер-перфекционист Альфред Хичкок снимал короткую сцену, в которой Мадлен смотрит на портрет, целую неделю, чтобы получить правильное освещение.

Бывший детектив Фергюсон, страдающий страхом высоты (Джеймс Стюарт), влюбляется в блондинку Мадлен (Ким Новак), за которой ему поручено последить, но он не может удержать ее от прыжка с церковной колокольни. После нервного потрясения и болезни Фергюсон встречает на улице брюнетку по имени Джуди, как две капли воды похожую на его мертвую возлюбленную. Джуди утверждает, что не имеет никакого отношения к Мадлен, но Фергюсона болезненно влечет к ней....

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1958
Премьера онлайн 13 августа 1999
Премьера в мире 9 мая 1958
Возраст 12+
Режиссер
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
В ролях
Хелмор Том
Джоунс Генри
Эллен Корби
Джеймс Стюарт
Ким Новак
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Головокружение
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