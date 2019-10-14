Деревня проклятых, 2019

5 причин посмотреть фильм «Деревня проклятых»

«Деревня проклятых» — любовное письмо классическим британским фильмам 60-70-х (особенно студии Hammer Film), которые изменили облик жанра. Скудный бюджет компенсируется гнетущей атмосферой, воссозданной с помощью практических эффектов. Поклонники старых добрых ужастиков не останутся разочарованными!

Редкий инди-хоррор, добравшийся до отечественного проката. Традиционно нишевые ленты, снятые на коленке, остаются вне поля зрения русскоязычной аудитории. Но пандемия COVID-19, обернувшаяся сдвигом большинства голливудских релизов на неопределенный срок, позволила прокатчикам выпустить на экраны подобный тихий шедевр, ориентированный на истинных фанатов жанра.

Тот случай, когда кино действительно является авторским. Талантливый дебютант Рэйне МакКормак взял на себя все ключевые аспекты производства, продемонстрировав завидную многофункциональность.

Хоррор «Деревня проклятых» — идеальный вариант для тех, кто устал от приема джампскейр. В отличие от коллег по цеху, МакКормак делает ставку на саспенс и драматургию, используя расхожие хоррор-атрибуты в умеренном количестве.

Впечатляющее скрещивание элементов фолк-хоррора, готики и истории с привидениями.