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Деревня проклятых Деревня проклятых
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The Village in the Woods

Деревня проклятых, 2019

2019 / Великобритания
4.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Хоррор о зловещем лесном доме, доставшемся в наследство молодоженам
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Деревня проклятых»

«Деревня проклятых» — любовное письмо классическим британским фильмам 60-70-х (особенно студии Hammer Film), которые изменили облик жанра. Скудный бюджет компенсируется гнетущей атмосферой, воссозданной с помощью практических эффектов. Поклонники старых добрых ужастиков не останутся разочарованными!

Редкий инди-хоррор, добравшийся до отечественного проката. Традиционно нишевые ленты, снятые на коленке, остаются вне поля зрения русскоязычной аудитории. Но пандемия COVID-19, обернувшаяся сдвигом большинства голливудских релизов на неопределенный срок, позволила прокатчикам выпустить на экраны подобный тихий шедевр, ориентированный на истинных фанатов жанра.

Тот случай, когда кино действительно является авторским. Талантливый дебютант Рэйне МакКормак взял на себя все ключевые аспекты производства, продемонстрировав завидную многофункциональность.

Хоррор «Деревня проклятых» — идеальный вариант для тех, кто устал от приема джампскейр. В отличие от коллег по цеху, МакКормак делает ставку на саспенс и драматургию, используя расхожие хоррор-атрибуты в умеренном количестве.

Впечатляющее скрещивание элементов фолк-хоррора, готики и истории с привидениями.

Полнометражный дебют Рэйне МакКормак, выступившего одновременно режиссером, сценаристом (в соавторстве с Джоном Херншемейером), продюсером, композитором и монтажером (вместе с Орал Норри Оттей) хоррора. Кинематографист осуществлял производство на собственной студии BRAKE3.

Прежде чем заняться режиссурой в кино, МакКормак работал в музыкальной индустрии.

Съемки проходили в Восточном Сассексе, Кенте и Сомерсете. В кадре — реально существующая деревня, где по сей день проживают люди.

Каст состоит из актеров, специализирующихся на эпизодах в телесериалах. Так, Ричард Хоуп появлялся в культовом «Докторе Кто», Сидни Кин имеет в послужном списке детектив «Пуаро», Тереза Брэдли фигурировала в «Острых козырьках», а Александр Том отметился появлениями в «Игре престолов» и «Дивном новом мире».

Название отсылает к знаменитому фильму ужасов Вульфа Рилла, вышедшему на экраны в 1960 году. Сейчас он является общепризнанной классикой, повлиявшей на развитие британского хоррора. По мотивам картины в 1995 году был снят не менее успешный ремейк, режиссером которого выступил Джон Карпентер («Побег из Нью-Йорка», «Хэллоуин», «Нападение на 13-й участок»).

Молодая пара приезжает в затерявшуюся где-то в лесах деревню, так как там у девушки теперь есть дом, доставшийся в наследство от тёти. Странности начались ещё в дороге - молодым людям казалось, что они ездят кругами, и вскоре машина безнадёжно заглохла. В самой деревне выясняется, что в дом самопроизвольно заселился какой-то старик, а старая знакомая тёти настойчиво предлагает паре пожить у неё.

4.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 14 октября 2021
Премьера онлайн 14 октября 2019
Премьера в мире 14 октября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Рэйне МакКормак
В ролях
Ричард Хоуп
Сидни Кин
Бет Парк
Роберт Вернон
Тереза Брэдли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Деревня проклятых 3 постера
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Деревня проклятых
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Джейсон (Роберт Вернон) и Ребекка (Бет Парк) прибывают в деревню, где Ребекке достался в наследство дом от тёти. Девушка с самого детства не бывала в этом селении, но ничего хорошего поездка в эту глушь не сулит. В доме можно организовать паб, но на самом деле молодая пара не планирует здесь оставаться. Тут начинаются странные события. Сначала у них выходит из строя машина, после в доме они находят жильцов, а там и странная женщина, называющая себя тётей Ребекки, проявляет не совсем здоровый…
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Крикса 13 октября 2021, 14:17
Сюжет многообещающий
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