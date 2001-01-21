Маргарет Холл У нас нет денег.

Алек «Эл» Спера Деньги надо достать. Это что, непонятно?

Маргарет Холл Пятьдесят тысяч. Это не та сумма, которую просто так можно взять и найти.

Алек «Эл» Спера Ты разговаривала с мужем?

Маргарет Холл С ним связаться невозможно. Он где-то на авианосце... Это совсем не твоё дело.

Алек «Эл» Спера А дед? Ну, надо стараться больше.

Маргарет Холл «Стараться больше»?

Алек «Эл» Спера Мне кажется, ты совсем не стараешься.

Маргарет Холл Правда?

Алек «Эл» Спера Да.

Маргарет Холл Может, объясните мне, что значит «на самом деле стараться», мистер Спера? Скажите, как бы вы «на самом деле старались», будь вы на моём месте? Но вы ведь не я, правда? У вас нет моих мелочных забот, которые загромождают жизнь и мешают стараться. У вас нет трёх детей, которых надо кормить, и не надо волноваться о будущем 17-летнего сына, который чуть не угробился, возвращаясь из какого-то клуба с пьяным 30-летним приятелем на пассажирском сиденье. Нет, это не ваши заботы. Я вижу это. Но, может, вы правы, мистер Спера. Может, я могла бы стараться немного больше. Может, завтра, между тем как я отвезу Дилана на бейсбол и заберу тестя из больницы, я как-нибудь попробую. Может, стоит взять с вас пример: сходить на ипподром, найти карточную игру. Может, стоит кого-то шантажировать. Или у вас есть другой план. В смысле, может, вы знаете, как мне лучше стараться найти эти 50 тысяч, которые вы пришли сюда украсть у меня.