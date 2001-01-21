На самом дне

, 2001
The Deep End
США / драма, криминал, мистика / 18+
О фильме

Она узнала, что ее сын — гей. Она нашла его любовника мертвым. Она единственная, кто это знает, и не хочет, чтобы это кто-нибудь знал. Однако приходит неизвестный и требует крупную сумму наличными за видеокассету с доказательствами. Она думает, что быстро найдет деньги и спасет сына, но что произойдет в следующую минуту, не знает никто…

Тильда Суинтон
Горан Вишнич
Джонатан Такер
Питер Донат
Джош Лукас
Тамара Хоуп
Режиссер Скотт МакГихи, Дэвид Сигел
Сценарист Элизабет Санксей Холдинг, Скотт МакГихи, Дэвид Сигел
Композитор Питер Нэшел
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 14 декабря 2001
Премьера в мире 21 января 2001
Дата выхода
21 января 2001 Россия 16+
30 августа 2001 Великобритания
16 августа 2001 Германия
19 октября 2001 Испания
21 января 2001 Казахстан
21 января 2001 США
3 мая 2002 Турция
21 января 2001 Украина
14 февраля 2002 Чехия 15+
MPAA R
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $10 031 529
Производство i5 Films
Другие названия
The Deep End, Bleu profond, El precio del silencio, Até ao Fim, Até o Fim, Deep End, Dipsiz, En lo más profundo, I segreti del lago, Jezero smrti, Ljubav bez izlaza, Mélyvíz, Na samym dnie, Se vathia nera, Temná voda, The deep End - Trügerische Stille, Trügerische Stille, Σε βαθιά νερά, Στα βαθιά, На самом дне, Цената на мълчанието, ディープ・エンド, 午夜摇篮曲, 暗夜搖籃曲, 暗夜摇篮曲, 欲劫迷离

6.5 IMDb

Цитаты

Маргарет Холл У нас нет денег.
Алек «Эл» Спера Деньги надо достать. Это что, непонятно?
Маргарет Холл Пятьдесят тысяч. Это не та сумма, которую просто так можно взять и найти.
Алек «Эл» Спера Ты разговаривала с мужем?
Маргарет Холл С ним связаться невозможно. Он где-то на авианосце... Это совсем не твоё дело.
Алек «Эл» Спера А дед? Ну, надо стараться больше.
Маргарет Холл «Стараться больше»?
Алек «Эл» Спера Мне кажется, ты совсем не стараешься.
Маргарет Холл Правда?
Алек «Эл» Спера Да.
Маргарет Холл Может, объясните мне, что значит «на самом деле стараться», мистер Спера? Скажите, как бы вы «на самом деле старались», будь вы на моём месте? Но вы ведь не я, правда? У вас нет моих мелочных забот, которые загромождают жизнь и мешают стараться. У вас нет трёх детей, которых надо кормить, и не надо волноваться о будущем 17-летнего сына, который чуть не угробился, возвращаясь из какого-то клуба с пьяным 30-летним приятелем на пассажирском сиденье. Нет, это не ваши заботы. Я вижу это. Но, может, вы правы, мистер Спера. Может, я могла бы стараться немного больше. Может, завтра, между тем как я отвезу Дилана на бейсбол и заберу тестя из больницы, я как-нибудь попробую. Может, стоит взять с вас пример: сходить на ипподром, найти карточную игру. Может, стоит кого-то шантажировать. Или у вас есть другой план. В смысле, может, вы знаете, как мне лучше стараться найти эти 50 тысяч, которые вы пришли сюда украсть у меня.
Алек «Эл» Спера Вы правы. Я не вы. Я... Это всего лишь бизнес-возможность. И ничего больше.

