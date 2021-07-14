Улица Страха. 3 часть: 1666, 2021

Третья часть не только объединяет в себе звезд из двух предыдущих фильмов, но и дает ответы на все вопросы. В основу кинокартины легли романы Р.Л. Стайна, дополненные ностальгическими отсылками к классическим хоррорам 20 века. «Улица страха» — настоящий подарок для всех фанатов жанра, который преподнесет немало сюрпризов.

Р.Л.Стайн, по мотивам романов которого поставлена трилогия, посетил съемочную площадку. По словам автора, ему нравится тот факт, что произведения с рейтингом PG обрели куда более мрачный окрас и рассчитаны теперь на взрослую аудиторию.

Хотя это третий фильм из цикла «Улица страха», на самом деле он был снят вторым, после «1994» и до «1978».

Режиссерское кресло вновь заняла Ли Джаньяк, также написавшая сценарий и выступившая исполнительным продюсером.

К своим образам вернулись все ключевые исполнители из первых двух фильмов, включая Сэди Синк, Бенжамина Флореса мл., Оливию Уэлш, Гиллиан Джейкобс, Эмили Радд и Киану Мадейру. Практически у каждого в третьей части двойные роли.

Мэттью Зук и Тед Сазерленд оба снимались в сериале «Роковой патруль».

Рэндолл П. Хевенс и Сэди Синк ранее снимались в «Очень странных делах».

По словам Ли Джаньяк, несмотря на использование слэшеров в качестве основного источника вдохновения, куда больше ее интересовали взаимоотношения подростков. Кроме того, режиссер отмечает, что по тону третья часть выходит далеко за пределы жанровых рамок.

Над музыкой к третьей части работали три композитора из разных стран мира: двукратный номинант на премию «Оскар» Марко Белтрами, уроженка Москвы Анна Друбич и немец Маркус Трумп. Кроме того, как и прежде, в саундтрек вошли десятки популярных хитов 80-90-х.

Оператором трилогии выступил Калеб Хейманн, работавший над схожим по стилистике сериалом «Очень странные дела». В его послужной список также входит хоррор 2019 года «Погребальные байки».