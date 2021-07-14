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Улица Страха. 3 часть: 1666 Улица Страха. 3 часть: 1666
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Улица Страха. 3 часть: 1666, 2021

2021 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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«Улица Страха. 3 часть: 1666» — заключительная глава нашумевшей хоррор-трилогии Netflix, посвященной борьбе нескольких подростков из Шейдисайда с проклятием. Все началось в 1994 году, когда по тихой провинции пронеслась волна кровавых убийств, совершенных маньяками в масках черепа. Бойня в торговом центре вынудила ребят начать собственное расследование, в ходе которого им открылась правда о родном городе.

Чудом избежав смерти, выжившие познакомились с женщиной по имени Берман, поведавшей им историю о событиях 1978 года, когда в летнем лагере «Найтвинг» произошел не менее жуткий инцидент, напрямую повлиявший на события настоящего. Теперь представителям двух временных отрезков необходимо положить конец сверхъестественной силе, терроризирующей округ с 17 века.

Действие переносится в 1666 год, когда по всему миру шла охота на ведьм. Люди, подверженные суевериям, сжигали женщин по подозрению в колдовских чарах. Но убийство одной из колдуний обернулось проклятием для целого поколения. Именно тогда зародилось зло, представляющее угрозу даже спустя столетия. От действий подростков, оказавшихся в эпицентре борьбы Добра и Зла, зависят судьбы нескольких тысяч граждан.

Третья часть не только объединяет в себе звезд из двух предыдущих фильмов, но и дает ответы на все вопросы. В основу кинокартины легли романы Р.Л. Стайна, дополненные ностальгическими отсылками к классическим хоррорам 20 века. «Улица страха» — настоящий подарок для всех фанатов жанра, который преподнесет немало сюрпризов.

Р.Л.Стайн, по мотивам романов которого поставлена трилогия, посетил съемочную площадку. По словам автора, ему нравится тот факт, что произведения с рейтингом PG обрели куда более мрачный окрас и рассчитаны теперь на взрослую аудиторию.

Хотя это третий фильм из цикла «Улица страха», на самом деле он был снят вторым, после «1994» и до «1978».

Режиссерское кресло вновь заняла Ли Джаньяк, также написавшая сценарий и выступившая исполнительным продюсером.

К своим образам вернулись все ключевые исполнители из первых двух фильмов, включая Сэди Синк, Бенжамина Флореса мл., Оливию Уэлш, Гиллиан Джейкобс, Эмили Радд и Киану Мадейру. Практически у каждого в третьей части двойные роли.

Мэттью Зук и Тед Сазерленд оба снимались в сериале «Роковой патруль».

Рэндолл П. Хевенс и Сэди Синк ранее снимались в «Очень странных делах».

По словам Ли Джаньяк, несмотря на использование слэшеров в качестве основного источника вдохновения, куда больше ее интересовали взаимоотношения подростков. Кроме того, режиссер отмечает, что по тону третья часть выходит далеко за пределы жанровых рамок.

Над музыкой к третьей части работали три композитора из разных стран мира: двукратный номинант на премию «Оскар» Марко Белтрами, уроженка Москвы Анна Друбич и немец Маркус Трумп. Кроме того, как и прежде, в саундтрек вошли десятки популярных хитов 80-90-х.

Оператором трилогии выступил Калеб Хейманн, работавший над схожим по стилистике сериалом «Очень странные дела». В его послужной список также входит хоррор 2019 года «Погребальные байки».

Вернувшись в 1666 год, когда в городе бушевала охота на ведьм, Дина узнает правду о Саре Файер и проклятии, наложенном на жителей.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 16 июля 2021
Премьера в мире 14 июля 2021
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Ли Джаньяк
Ли Джаньяк
В ролях
Гиллиан Джейкобс
Гиллиан Джейкобс
Эшли Цукерман
Эшли Цукерман
Шарлин Амойя
Шарлин Амойя
Киана Мадейра
Киана Мадейра
Сэди Синк
Сэди Синк
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Улица Страха. 3 часть: 1666
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