Омен, 1976

Он был рожден в 6 часов 6-го дня 6-го месяца. Как предсказано в Книге Откровений, настанет Конец света, последнее противостояние сил добра и зла, и началом его будет рождение сына Сатаны в облике человеческом.. У жены американского дипломата Роберта Торна рождается мертвый ребенок, и ее муж неспособный сообщить ей эту трагическую новость, усыновляет младенца с непонятным родимым пятном в виде трех шестерок — числа зверя. Подробности рождения ребенка остаются в секрете, но со временем становится ясно, что это необычный ребенок. Вокруг постоянно, при загадочных обстоятельствах, умирают люди и происходят таинственные события, после которых Роберт Торн начинает панически бояться усыновленного мальчика, за невинным ангельским лицом которого прячется безжалостная дьявольская сущность.