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Омен Омен
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The Omen

Омен, 1976

1976 / Великобритания / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Он был рожден в 6 часов 6-го дня 6-го месяца. Как предсказано в Книге Откровений, настанет Конец света, последнее противостояние сил добра и зла, и началом его будет рождение сына Сатаны в облике человеческом.. У жены американского дипломата Роберта Торна рождается мертвый ребенок, и ее муж неспособный сообщить ей эту трагическую новость, усыновляет младенца с непонятным родимым пятном в виде трех шестерок — числа зверя. Подробности рождения ребенка остаются в секрете, но со временем становится ясно, что это необычный ребенок. Вокруг постоянно, при загадочных обстоятельствах, умирают люди и происходят таинственные события, после которых Роберт Торн начинает панически бояться усыновленного мальчика, за невинным ангельским лицом которого прячется безжалостная дьявольская сущность.

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1976
Премьера в России 6 июня 1976
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 6 июня 1976
Возраст 18+
Режиссер
Ричард Доннер
Ричард Доннер
В ролях
Грегори Пек
Грегори Пек
Ли Ремик
Ли Ремик
Дэвид Уорнер
Дэвид Уорнер
Билли Уайтлоу
Харви Стивенс
Все актеры и съемочная группа
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