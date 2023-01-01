Шесть степеней отчуждения, 1993

Уиза и Флэн, манхэттенские торговцы произведениями искусства, открывают двери своего роскошного пентхауcа Полу, обаятельному молодому человеку, раненому и ограбленному в Центральном парке. Заявив, что он — друг их сына и сын знаменитого актера Сидни Пуатье, Пол очаровывает их множеством пьянящих историй и мучительно «вкусных» подробностей.

Но когда сплетенная им паутина знаменитых имен начинает раскручиваться, он подкидывает хозяевам нечто посерьезнее обычного анекдота к светской вечеринке — он дает ход целой череде событий, которые навсегда изменят их жизнь.