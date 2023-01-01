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Шесть степеней отчуждения Шесть степеней отчуждения
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Six Degrees Of Separation

Шесть степеней отчуждения, 1993

1993 / США
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Уиза и Флэн, манхэттенские торговцы произведениями искусства, открывают двери своего роскошного пентхауcа Полу, обаятельному молодому человеку, раненому и ограбленному в Центральном парке. Заявив, что он — друг их сына и сын знаменитого актера Сидни Пуатье, Пол очаровывает их множеством пьянящих историй и мучительно «вкусных» подробностей.

Но когда сплетенная им паутина знаменитых имен начинает раскручиваться, он подкидывает хозяевам нечто посерьезнее обычного анекдота к светской вечеринке — он дает ход целой череде событий, которые навсегда изменят их жизнь.

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1993
Премьера в России 8 декабря 1993
Премьера в мире 8 декабря 1993
Возраст 16+
Режиссер
Фред Скеписи
В ролях
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Ричард Мазур
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Брюс Дэвисон
Брюс Дэвисон
Энтони Майкл Холл
Энтони Майкл Холл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шесть степеней отчуждения 2 постера
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Шесть степеней отчуждения

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