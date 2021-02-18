Необратимость. Полная инверсия, 2020

Новая версия скандального триллера Гаспара Ноэ, вышедшего на экраны в 2002 году. «Необратимость» стала визитной карточкой режиссера, подарившего миру такие авторские работы, как «Вход в пустоту», «Экстаз» и «Вечный свет». На этот раз все тринадцать сцен, снятых одним кадром, смонтированы в правильной хронологической последовательности, что позволит зрителям взглянуть на фильм-головоломку под неожиданным углом. События, рассказанные в оригинале, приобретут куда более мрачный и шокирующий окрас.

Алекс (Моника Беллуччи) и Маркус (Венсан Кассель) — молодожены, которые счастливы вместе. Утром жена рассказывает мужу о сне, в котором она идет по темно-красному тоннелю с мерцающими лампами, как будто разделенному надвое. Не придав этой странной истории никакого значения, Маркус отправляется по делам, оставив Алекс в одиночестве. Он еще не знает, что несколько часов назад его возлюбленная сделала тест на беременность, который оказался положительным.

Тем же днем они отправляются на шумную вечеринку в роскошный дом, где встречают Пьера (Альбер Дюпонтель) — бывшего мужа Алекс. После развода они сохранили дружеские отношения и каждые выходные проводят втроем. Но на этот раз вечер оборачивается для пары крупной ссорой, после чего жена идет в темное время суток домой одна. Спустившись в подземный переход, беззащитная девушка замечает, что за ней следит загадочный незнакомец, намеренный воспользоваться ситуацией. Впереди ее ждет самая страшная ночь в жизни, а на улицах прольются литры человеческой крови.