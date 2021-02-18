Необратимость. Полная инверсия, 2020

Новая версия скандального триллера Гаспара Ноэ, вышедшего на экраны в 2002 году. «Необратимость» стала визитной карточкой режиссера, подарившего миру такие авторские работы, как «Вход в пустоту», «Экстаз» и «Вечный свет». На этот раз все тринадцать сцен, снятых одним кадром, смонтированы в правильной хронологической последовательности, что позволит зрителям взглянуть на фильм-головоломку под неожиданным углом. События, рассказанные в оригинале, приобретут куда более мрачный и шокирующий окрас.
Алекс (Моника Беллуччи) и Маркус (Венсан Кассель) — молодожены, которые счастливы вместе. Утром жена рассказывает мужу о сне, в котором она идет по темно-красному тоннелю с мерцающими лампами, как будто разделенному надвое. Не придав этой странной истории никакого значения, Маркус отправляется по делам, оставив Алекс в одиночестве. Он еще не знает, что несколько часов назад его возлюбленная сделала тест на беременность, который оказался положительным.
Тем же днем они отправляются на шумную вечеринку в роскошный дом, где встречают Пьера (Альбер Дюпонтель) — бывшего мужа Алекс. После развода они сохранили дружеские отношения и каждые выходные проводят втроем. Но на этот раз вечер оборачивается для пары крупной ссорой, после чего жена идет в темное время суток домой одна. Спустившись в подземный переход, беззащитная девушка замечает, что за ней следит загадочный незнакомец, намеренный воспользоваться ситуацией. Впереди ее ждет самая страшная ночь в жизни, а на улицах прольются литры человеческой крови.
«Необратимость» — второй полнометражный фильм Гаспара Ноэ, который относится критиками к «французскому новому трансгрессивному кино». К экстремальному течению также причисляют некоторые работы Франсуа Озона, Александра Ажа, Клер Дени, Брюно Дюмона, Оливье Ассайаса и других режиссеров.
Премьера оригинала состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2002 года. Показ обернулся скандалом: свыше 250 зрителей не смогли досмотреть фильм до конца, а на сценах с убийством огнетушителем и натуралистичным изнасилованием 20 человек упали в обморок. С тех пор «Необратимость» традиционно входит в число самых шокирующих картин в истории.
В инверсированном варианте 2021 года все события демонстрируются в верном хронологическом порядке. Ни один из эпизодов при монтаже не был вырезан или сокращен.
Гаспар Ноэ выступил в качестве режиссера, сценариста, сопродюсера, оператора и монтажера. Кроме того, он снялся в небольшой роли посетителя гей-клуба.
Сцена изнасилования, снятая одним кадром, длится девять минут. Необходимые детали добавлялись Ноэ с помощью компьютерных спецэффектов. Графика также применялась для создания крови в эпизоде с избиением.
Оригинальный саундтрек написал Тома Бангальтер, известный по культовому дуэту Daft Punk. Музыканту удалось создать экспериментальную дорожку, идеально дополняющую содержание. В течение шестидесяти минут в фильме используется чрезвычайно низкочастотный звук, чтобы спровоцировать у зрителей тошноту и тревогу.
Исполнитель главной роли Венсан Кассель также является одним из продюсеров.
После того, как на молодую девушку зверски нападают в переходе, ее бойфренды — нынешний и бывший — не в силах сдержать гнев, отправляются собственноручно восстановить справедливость.
Отвратительно, скучно, примитивно.… Читать дальше…