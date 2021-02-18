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Необратимость. Полная инверсия Необратимость. Полная инверсия
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Irréversible - Inversion Intégrale

Необратимость. Полная инверсия, 2020

2020 / Франция
7.2 Оцените
12 голосов
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Перемонтированная версия фильма «Необратимость» 2002 года с Моникой Беллуччи
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Причины посмотреть Факты О фильме

Новая версия скандального триллера Гаспара Ноэ, вышедшего на экраны в 2002 году. «Необратимость» стала визитной карточкой режиссера, подарившего миру такие авторские работы, как «Вход в пустоту», «Экстаз» и «Вечный свет». На этот раз все тринадцать сцен, снятых одним кадром, смонтированы в правильной хронологической последовательности, что позволит зрителям взглянуть на фильм-головоломку под неожиданным углом. События, рассказанные в оригинале, приобретут куда более мрачный и шокирующий окрас.

Алекс (Моника Беллуччи) и Маркус (Венсан Кассель) — молодожены, которые счастливы вместе. Утром жена рассказывает мужу о сне, в котором она идет по темно-красному тоннелю с мерцающими лампами, как будто разделенному надвое. Не придав этой странной истории никакого значения, Маркус отправляется по делам, оставив Алекс в одиночестве. Он еще не знает, что несколько часов назад его возлюбленная сделала тест на беременность, который оказался положительным.

Тем же днем они отправляются на шумную вечеринку в роскошный дом, где встречают Пьера (Альбер Дюпонтель) — бывшего мужа Алекс. После развода они сохранили дружеские отношения и каждые выходные проводят втроем. Но на этот раз вечер оборачивается для пары крупной ссорой, после чего жена идет в темное время суток домой одна. Спустившись в подземный переход, беззащитная девушка замечает, что за ней следит загадочный незнакомец, намеренный воспользоваться ситуацией. Впереди ее ждет самая страшная ночь в жизни, а на улицах прольются литры человеческой крови.

 

«Необратимость» — второй полнометражный фильм Гаспара Ноэ, который относится критиками к «французскому новому трансгрессивному кино». К экстремальному течению также причисляют некоторые работы Франсуа Озона, Александра Ажа, Клер Дени, Брюно Дюмона, Оливье Ассайаса и других режиссеров.

Премьера оригинала состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2002 года. Показ обернулся скандалом: свыше 250 зрителей не смогли досмотреть фильм до конца, а на сценах с убийством огнетушителем и натуралистичным изнасилованием 20 человек упали в обморок. С тех пор «Необратимость» традиционно входит в число самых шокирующих картин в истории.

В инверсированном варианте 2021 года все события демонстрируются в верном хронологическом порядке. Ни один из эпизодов при монтаже не был вырезан или сокращен.

Гаспар Ноэ выступил в качестве режиссера, сценариста, сопродюсера, оператора и монтажера. Кроме того, он снялся в небольшой роли посетителя гей-клуба.

Сцена изнасилования, снятая одним кадром, длится девять минут. Необходимые детали добавлялись Ноэ с помощью компьютерных спецэффектов. Графика также применялась для создания крови в эпизоде с избиением.

Оригинальный саундтрек написал Тома Бангальтер, известный по культовому дуэту Daft Punk. Музыканту удалось создать экспериментальную дорожку, идеально дополняющую содержание. В течение шестидесяти минут в фильме используется чрезвычайно низкочастотный звук, чтобы спровоцировать у зрителей тошноту и тревогу.

Исполнитель главной роли Венсан Кассель также является одним из продюсеров.

После того, как на молодую девушку зверски нападают в переходе, ее бойфренды — нынешний и бывший — не в силах сдержать гнев, отправляются собственноручно восстановить справедливость.

7.2 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 18 февраля 2021
Премьера в мире 18 февраля 2021
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Гаспар Ноэ
Гаспар Ноэ
В ролях
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Альбер Дюпонтель
Альбер Дюпонтель
Филипп Наон
Филипп Наон
Джо Престиа
Джо Престиа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Необратимость. Полная инверсия 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Пять звезд на Павелецкой
22:10 от 450 ₽
Пять звезд на Смоленской
21:10 от 850 ₽
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия
Маркус и Алекс просыпаются в своей постели незадолго до того, как вместе с бывшим возлюбленным Алекс – Пьером – они отправятся к друзьям на вечеринку. Она рассказывает Маркусу об увиденном во сне красном тоннеле, расколовшемся надвое, а после говорит о своих подозрениях в собственной беременности, которые подтверждаются после ухода Маркуса в магазин за вином. На вечеринке он употребляет наркотики и своим поведением раздражает Алекс, из-за чего она решает отправиться домой без него и…
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bum.91 4 февраля 2021, 10:22
Покажите в Нижегородских кинотеатрах , очень ждем
Pavel Khromov 19 февраля 2021, 12:35
Честно большей дряни за последние 10 лет не видел. Напоминает Сербский фильм, но там хотя бы сюжет закручен.
Отвратительно, скучно, примитивно.… Читать дальше…
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12 голосов
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«Необратимость. Полная инверсия» в кинотеатрах

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Как купить билеты на сеанс фильма «Необратимость. Полная инверсия»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Пять звезд на Павелецкой Павелецкая
2D
22:10 от 450 ₽
Пять звезд на Смоленской Смоленская
2D, SUB
21:10 от 850 ₽
Полное расписание и билеты
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