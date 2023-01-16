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In the Mouth of Madness

В пасти безумия, 1995

1995 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Произведения Саттера Кэйна побили все рекорды популярности - Стивену Кингу такое не снилось. Эффект, производимый на некоторых почитателей таланта Кэйна, - полная дезориентация и потеря памяти, массовые вспышки насилия, шизофреники, переполнившие клиники. Сам же автор романов ужасов, приносящих бешеный доход издательствам, исчез уже два месяца тому назад. Для его поисков издательство нанимает страхового агента Джона Трента, и поиски приводят его в город, описанный в книге, но отсутствующий на карте...

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 10 декабря 1994
Возраст 18+
Режиссер
Джон Карпентер
Джон Карпентер
В ролях
Сэм Нил
Сэм Нил
Юрген Прохнов
Юрген Прохнов
Джули Кармен
Дэвид Уорнер
Дэвид Уорнер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В пасти безумия 2 постера
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16 января 2023 13:04
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