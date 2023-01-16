В пасти безумия, 1995

Произведения Саттера Кэйна побили все рекорды популярности - Стивену Кингу такое не снилось. Эффект, производимый на некоторых почитателей таланта Кэйна, - полная дезориентация и потеря памяти, массовые вспышки насилия, шизофреники, переполнившие клиники. Сам же автор романов ужасов, приносящих бешеный доход издательствам, исчез уже два месяца тому назад. Для его поисков издательство нанимает страхового агента Джона Трента, и поиски приводят его в город, описанный в книге, но отсутствующий на карте...