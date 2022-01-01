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Бесконечность: Субъект неизвестен, 2021

2021 / Великобритания
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Джейн просыпается утром на чердаке дома, привязанная к стулу. Она не помнит ни обстоятельств, при которых она оказалась здесь, ни того, кто её связал. Пытаясь выбраться из этого дома, девушка обнаруживает, что на улице нет ни души.

Каждый раз попытки Джейн выбраться из ловушки приводят к одинаковому результату: она всегда просыпается тем же самым утром, на этом же чердаке, привязанная к стулу. Ей необходимо найти способ разорвать временную петлю прежде, чем она окончательно заблудится в параллельных мирах.

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Режиссер
Мэттью Батлер
В ролях
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Конлет Хилл
Конлет Хилл
Тори Харт
Венди Мьюир Харт
Крис Харт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бесконечность: Субъект неизвестен 2 постера
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