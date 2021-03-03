Бесконечность: Субъект неизвестен, 2021

Джейн просыпается утром на чердаке дома, привязанная к стулу. Она не помнит ни обстоятельств, при которых она оказалась здесь, ни того, кто её связал. Пытаясь выбраться из этого дома, девушка обнаруживает, что на улице нет ни души.

Каждый раз попытки Джейн выбраться из ловушки приводят к одинаковому результату: она всегда просыпается тем же самым утром, на этом же чердаке, привязанная к стулу. Ей необходимо найти способ разорвать временную петлю прежде, чем она окончательно заблудится в параллельных мирах.