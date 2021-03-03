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Постер фильма Бесконечность: Субъект неизвестен
4.7
Киноафиша Фильмы Бесконечность: Субъект неизвестен
4.7

Бесконечность: Субъект неизвестен

, 2021
Infinitum: Subject Unknown
Великобритания / мистика, фантастика / 18+
Постер фильма Бесконечность: Субъект неизвестен
4.7

О фильме

Джейн просыпается утром на чердаке дома, привязанная к стулу. Она не помнит ни обстоятельств, при которых она оказалась здесь, ни того, кто её связал. Пытаясь выбраться из этого дома, девушка обнаруживает, что на улице нет ни души.

Каждый раз попытки Джейн выбраться из ловушки приводят к одинаковому результату: она всегда просыпается тем же самым утром, на этом же чердаке, привязанная к стулу. Ей необходимо найти способ разорвать временную петлю прежде, чем она окончательно заблудится в параллельных мирах.

В ролях

Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Dr. Charles Marland-White
Конлет Хилл
Конлет Хилл
Professor Ostergaard
Тори Харт
Case Watch Agent 2
Венди Мьюир Харт
Wytness Scientist 1
Крис Харт
Wytness Scientist 2
Holly Dale Spencer
Observation Scientist 1
Ben Lee
Observation Scientist 2
Грэхам Батлер
Case Watch Agent 1
Режиссер Мэттью Батлер
Сценарист Тори Харт, Мэттью Батлер
Композитор Tom Kane
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 22 марта 2021
Премьера в мире 3 марта 2021
Дата выхода
3 марта 2021 Швеция 15
Бюджет $1 000 000
Производство Fizz and Ginger Films
Другие названия
Infinitum: Subject Unknown, Infinity - Unbekannte Dimension, Бесконечность: Субъект неизвестен, Нескінченність: Суб'єкт невідомий, 인피나이텀: 서브젝트 언노운, 인피나이텀 서브젝트 언노운

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 12 голосов
4 IMDb
Обновлено 29 апреля 2022

Отзывы о фильме

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