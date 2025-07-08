Меню
Рейтинг IMDb: 7.2
Киноафиша Фильмы Сердце ангела

Сердце ангела

Angel Heart 18+
О фильме

Новый заказ частного детектива Гарри Ангела - найти пропавшего музыканта Джонни Фейворита. Но мистические события, кровавые убийства, религиозные обряды - все это превращает обычное расследование в спасение собственной души... охоту за которой ведет сам дьявол.

Сердце ангела - дублированный трейлер
Сердце ангела  дублированный трейлер
Страна США / Канада / Великобритания
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1987
Премьера онлайн 8 июля 2025
Премьера в мире 6 марта 1987
Дата выхода
6 марта 1987 Россия 18+
14 мая 1987 Австралия
24 сентября 1987 Австрия
13 августа 1987 Аргентина
16 апреля 1987 Бельгия
3 сентября 1987 Бразилия
2 октября 1987 Великобритания
12 октября 1989 Венгрия
3 сентября 1987 Германия
17 ноября 1988 Гонконг
7 апреля 1987 Греция
6 ноября 1987 Дания
6 ноября 1987 Ирландия
23 октября 1987 Испания
18 декабря 1987 Италия
6 марта 1987 Казахстан
5 августа 1987 Колумбия
31 июля 1987 Мексика
19 ноября 1987 Нидерланды
6 октября 2025 Польша
6 ноября 1987 Португалия
6 марта 1987 США
1 декабря 1987 Турция
6 марта 1987 Украина
6 ноября 1987 Уругвай
17 апреля 1987 Финляндия
18 сентября 2019 Франция
11 июня 1992 Чехословакия
7 августа 1987 Швеция
5 августа 1989 Южная Корея
1 июня 1987 Япония
MPAA R
Бюджет $17 000 000
Сборы в мире $17 185 954
Производство Carolco International N.V., Winkast Film Productions, Union
Другие названия
Angel Heart, Corazón satánico, Corazón de ángel, Anđeosko srce, Angel Heart - Ascensore per l'inferno, Angel Heart - Nas Portas do Inferno, Angel Heart : Aux portes de l'enfer, Angelo širdis, Angelsko srce, Angyalszív, Aux portes de l'enfer, Coração Satânico, Det förhäxade hjärtat, Djævelen i hjertet, El cor de l'àngel, El corazón del ángel, Harry Angel, Hati Sang Bidadari, Înger și Demon, Linh Hồn Quỷ Dữ, Noiduttu sydän, Şeytan çıkmazı, Δαιμονισμένος άγγελος, Ангелско сърце, Анђеоско срце, Сердце Ангела, Серце Ангела, कुदरत का करिश्मा, エンゼル・ハート, 天使之心, 天使心, 赤裸天使
Режиссер
Алан Паркер
Алан Паркер
В ролях
Микки Рурк
Микки Рурк
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Лиза Боне
Лиза Боне
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
7.5
Сердце ангела

Платочки белые, а также желтые и красные: угадайте 5 фильмов СССР по героине в головном уборе (тест)
