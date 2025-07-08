Новый заказ частного детектива Гарри Ангела - найти пропавшего музыканта Джонни Фейворита. Но мистические события, кровавые убийства, религиозные обряды - все это превращает обычное расследование в спасение собственной души... охоту за которой ведет сам дьявол.
|6 марта 1987
|Россия
|18+
|14 мая 1987
|Австралия
|24 сентября 1987
|Австрия
|13 августа 1987
|Аргентина
|16 апреля 1987
|Бельгия
|3 сентября 1987
|Бразилия
|2 октября 1987
|Великобритания
|12 октября 1989
|Венгрия
|3 сентября 1987
|Германия
|17 ноября 1988
|Гонконг
|7 апреля 1987
|Греция
|6 ноября 1987
|Дания
|6 ноября 1987
|Ирландия
|23 октября 1987
|Испания
|18 декабря 1987
|Италия
|6 марта 1987
|Казахстан
|5 августа 1987
|Колумбия
|31 июля 1987
|Мексика
|19 ноября 1987
|Нидерланды
|6 октября 2025
|Польша
|6 ноября 1987
|Португалия
|6 марта 1987
|США
|1 декабря 1987
|Турция
|6 марта 1987
|Украина
|6 ноября 1987
|Уругвай
|17 апреля 1987
|Финляндия
|18 сентября 2019
|Франция
|11 июня 1992
|Чехословакия
|7 августа 1987
|Швеция
|5 августа 1989
|Южная Корея
|1 июня 1987
|Япония