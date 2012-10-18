Я, Алекс Кросс, 2012

Алекс – знаменитый детектив, на счету которого множество сложнейших и запутанных дел. На этот раз он идет по следам маньяка и обнаруживает шокирующее сходство почерка убийцы с манерой уже знакомого Кроссу человека. Серийный киллер с кличкой Мясник уже попадался детективу, и после того, как Алекс сорвал его очередное дело, убил его беременную супругу и скрылся. Главный герой подозревает, что кровожадный преступник вернулся, и он готов вступить в смертельно опасную игру, чтобы найти злодея и восстановить справедливость.
Знаменитый детектив Алекс Кросс идет по следам серийного убийцы, и с удивлением обнаруживает, что почерк преступника соответствует манере действий безжалостного маньяка по прозвищу Мясник. Десять лет назад Кросс сорвал исполнение одного из его смертельных контрактов, за что Мясник убил беременную жену полицейского и бесследно исчез. Неужели он вернулся? Кросс вступает в смертельную игру.