Я, Алекс Кросс, 2012

Алекс – знаменитый детектив, на счету которого множество сложнейших и запутанных дел. На этот раз он идет по следам маньяка и обнаруживает шокирующее сходство почерка убийцы с манерой уже знакомого Кроссу человека. Серийный киллер с кличкой Мясник уже попадался детективу, и после того, как Алекс сорвал его очередное дело, убил его беременную супругу и скрылся. Главный герой подозревает, что кровожадный преступник вернулся, и он готов вступить в смертельно опасную игру, чтобы найти злодея и восстановить справедливость.