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Я, Алекс Кросс Я, Алекс Кросс
Киноафиша Фильмы Я, Алекс Кросс
Alex Cross

Я, Алекс Кросс, 2012

2012 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Алекс – знаменитый детектив, на счету которого множество сложнейших и запутанных дел. На этот раз он идет по следам маньяка и обнаруживает шокирующее сходство почерка убийцы с манерой уже знакомого Кроссу человека. Серийный киллер с кличкой Мясник уже попадался детективу, и после того, как Алекс сорвал его очередное дело, убил его беременную супругу и скрылся. Главный герой подозревает, что кровожадный преступник вернулся, и он готов вступить в смертельно опасную игру, чтобы найти злодея и восстановить справедливость.

  • Фильм создан по мотивам серии детективных романов Джемса Паттерсона – популярнейшего современного писателя в этом жанре. Общий тираж его книг сейчас – более 200 миллионов.
  • В процессе подготовки к своей роли Мэттью Фокс в течение пяти месяцев усердно тренировался и соблюдал строжайшую диету, чтобы сбросить жировую массу и нарастить необходимые мышцы.
  • Жена режиссера фильма, Барбара Кэшулин, появляется в киноленте как владелица заведения, которая ведет Марию к столу.
  • Вилла на Бали, куда отправляется Мерсье после инсценировки своей гибели, является собственностью Роба Коэна.

Знаменитый детектив Алекс Кросс идет по следам серийного убийцы, и с удивлением обнаруживает, что почерк преступника соответствует манере действий безжалостного маньяка по прозвищу Мясник. Десять лет назад Кросс сорвал исполнение одного из его смертельных контрактов, за что Мясник убил беременную жену полицейского и бесследно исчез. Неужели он вернулся? Кросс вступает в смертельную игру.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2012
Премьера в России 18 октября 2012
Премьера в мире 18 октября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Роб Коэн
Роб Коэн
В ролях
Жан Рено
Жан Рено
Тайлер Перри
Тайлер Перри
Мэттью Фокс
Мэттью Фокс
Эдвард Бернс
Эдвард Бернс
Рэйчел Николс
Рэйчел Николс
Все актеры и съемочная группа
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Я, Алекс Кросс
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Редкостная какашка! С чего я взяла что Роб Коэн крутой режиссер непонятно, глянула фильмографию, ниче такого он и не снял, с кем то спутала Жалко… Читать дальше…
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Сюжет неплохой,но фильм в целом не приглянулся Актёры не понравились, что-ли?Хотя Фокс неплох и необычен,даже не узнал его Но средний фильм одному… Читать дальше…
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