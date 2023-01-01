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Три дня вне закона Три дня вне закона
Киноафиша Фильмы Три дня вне закона
Tri dnya vne zakona

Три дня вне закона, 1992

1992 / Россия
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бывший морской пехотинец Андрей Вавилов попадает в крайне неприятную ситуацию. Во время уличной драки он случайно «вырубает» одного из нападавших, за что попадает в милицию. Следователь отправляет героя в СИЗО, но во время перевозки товарищи по несчастью организовывают побег, Андрею ничего не остается, как исчезнуть с места преступления вместе с ними. Не зная, что делать дальше, молодой человек отправляется домой к своему другу Олегу. Однако тут же оказывается втянут в новую передрягу, на этот раз ему предстоит спасти не только самого себя, но и прекрасную девушку Машу…

  • Фильм «Три дня вне закона» стал режиссерским дебютом Тимофея Спивака, более известного благодаря актерским работам и дубляжу. В дальнейшем Спивак снял еще две картины – «Вопреки всему» (1993) и «Горе-злосчастье» (2001), сценарии к которым, к слову, написал сам. 
  • Съемки фильма проходили в Борисоглебске, третьем по численности населения городе Воронежской области. 
  • Роль Андрея Вавилова стала первой серьезной работой Дмитрия Щербины в кино. На момент съемок актер еще учился в Школе-студии МХАТ, которую окончил в 1993 году. 
  • Василий Бочкарев и Марина Левтова ранее снимались вместе в драме Эдуарда Гаврилова «Владивосток, год 1918».

Водитель грузовика, морской пехотинец, приезжает в Москву из провинции. За драку на бензоколонке Андрея арестовывают и везут в тюрьму вместе с опытными рецидивистами. По дороге те устраивают побег из спецмашины и заставляют Андрея бежать вместе с ними. Андрей находит прибежище в доме друга и вместе с его сестрой Машей вскоре становится свидетелем убийства.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1992
Возраст 16+
Режиссер
Тимофей Спивак
Тимофей Спивак
В ролях
Евгения Крюкова
Евгения Крюкова
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Василий Бочкарев
Василий Бочкарев
Дмитрий Щербина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Три дня вне закона 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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