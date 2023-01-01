Три дня вне закона, 1992

Бывший морской пехотинец Андрей Вавилов попадает в крайне неприятную ситуацию. Во время уличной драки он случайно «вырубает» одного из нападавших, за что попадает в милицию. Следователь отправляет героя в СИЗО, но во время перевозки товарищи по несчастью организовывают побег, Андрею ничего не остается, как исчезнуть с места преступления вместе с ними. Не зная, что делать дальше, молодой человек отправляется домой к своему другу Олегу. Однако тут же оказывается втянут в новую передрягу, на этот раз ему предстоит спасти не только самого себя, но и прекрасную девушку Машу…