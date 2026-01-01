Оповещения от Киноафиши
Bar 18+
Страна Греция / Кипр / Уругвай
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2001
Бюджет $500 000
Производство Cypriot Film Advisory Committee, Hellenic Broadcasting Corporation (ERT), Roads & Oranges Film Productions
Bar, Μπαρ
Режиссер
Алики Данези-Кнатсен
В ролях
Ахилеас Грамматикопулос
Майкл Маккелл
5.5
5.4 IMDb
