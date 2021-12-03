Птицы, 1963

Мелани Дэниелс – богатая светская львица, часть элиты, которая всегда получает то, чего хочет. Когда адвокат Митч Бреннер видит ее в зоомагазине, он устраивает ей что-то вроде розыгрыша, и она решает вернуть услугу. Она едет в залив Бодега, где Митч проводит выходные со своей матерью Лидией и младшей сестрой Кэти. Однако вскоре после ее прибытия птицы в этом районе начинают вести себя странно. Чайка нападает на Мелани, когда она пересекает залив на лодке, а затем Лидия находит своего соседа мертвым, ставшим жертвой птиц. Вскоре сотни и тысячи пернатых начинают атаковать всех, кого они обнаружат на улице, и выходные превращаются в выживание.