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The Birds

Птицы, 1963

1963 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мелани Дэниелс – богатая светская львица, часть элиты, которая всегда получает то, чего хочет. Когда адвокат Митч Бреннер видит ее в зоомагазине, он устраивает ей что-то вроде розыгрыша, и она решает вернуть услугу. Она едет в залив Бодега, где Митч проводит выходные со своей матерью Лидией и младшей сестрой Кэти. Однако вскоре после ее прибытия птицы в этом районе начинают вести себя странно. Чайка нападает на Мелани, когда она пересекает залив на лодке, а затем Лидия находит своего соседа мертвым, ставшим жертвой птиц. Вскоре сотни и тысячи пернатых начинают атаковать всех, кого они обнаружат на улице, и выходные превращаются в выживание.

  • Когда зрители покинули британскую премьеру в «Одеон» на Лестер-сквер в Лондоне, их приветствовал крик и хлопанье птиц из динамиков, спрятанных в деревьях, чтобы снова напугать их. По воспоминаниям современников, эффект был ошеломляющим.
  • Режиссер фильма Альфред Хичкок рассказывал, что около 3,200 птиц были обучены для фильма. Он сказал, что вороны были самыми умными, а чайки самыми злобными.
  • На момент выхода фильма возраст Типпи Хедрен был указан как 28 лет, что неудивительно, так как ее настоящие 33 года были слишком старыми для голливудской старлетки, только дебютировавшей в кино. В течение следующих десятилетий все думали, что актриса родилась в 1935 году, пока она сама не раскрыла свой возраст.

Одна из самых жутких картин великого гения Альфреда Хичкока, леденящий душу фильм ужасов, после просмотра которого Вас при одном взгляде на птиц будет бросать в дрожь. В свое время лента потрясла публику до глубины души и стала значительной вехой в развитии жанра. Выдающийся мистификатор и непревзойденный мастер саспенса Хичкок умудрился создать в "Птицах" немыслимо напряженную и невероятно тревожную атмосферу. Устранив все отвлекающие факторы, убрав музыку (!), ничего не разжевывая и не объясняя, выдающийся режиссер виртуозно сконцентрировал процентное содержание ужаса до максимума!

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1963
Премьера онлайн 3 декабря 2021
Премьера в мире 28 марта 1963
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $2 500 000
Режиссер
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
В ролях
Род Тэйлор
Типпи Хедрен
Джессика Тэнди
Джессика Тэнди
Сюзанн Плешетт
Вероника Картрайт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Птицы 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 очень плохих фильмов, которые доставят вам немало постыдного удовольствия В мире существует очень много хороших и интересных картин. И ещё больше плохих. Но бывает так, что авторы снимают настолько ужасное и глупое кино, что восприятие будто переворачивается. Самые плохие ленты становится очень интересно и весело смотреть. Возможно, их задумывали как триллеры или драмы, но получились отличные комедии.
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28 ноября 2020 17:31
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