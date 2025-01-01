Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Дура
Дура
Dura
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
криминал
мистика
Страна
СССР
Продолжительность
2 часа 8 минут
Год выпуска
1991
Премьера в мире
10 декабря 1991
Дата выхода
10 декабря 1991
Россия
Производство
Creative Unification Entertainment Film, Goskino
Другие названия
Dura, Дура
Режиссер
Алексей Коренев
В ролях
Николай Караченцов
Анна Самохина
Лариса Удовиченко
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Дура
6.1
Три дня в Москве
(1974)
7.7
По семейным обстоятельствам
(1978)
5.3
Лузер
(2007)
6.6
Шут Балакирев
(2001)
7.0
Благочестивая Марта
(1980)
7.3
Следствие ведут знатоки: Подпасок с огурцом
(1979)
7.6
Дежа Вю
(1989)
5.4
Черноморочка
(1959)
5.7
Две стрелы. Детектив каменного века
(1989)
6.9
Тартюф
(1992)
6.4
Опасно для жизни!
(1985)
6.4
Барханов и его телохранитель
(1996)
Фильм находится в
подборках
Фильмы про сыщиков и частных детективов
Рейтинг фильма
5.4
Оцените
10
голосов
5.4
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Угадайте 6 советских режиссеров по 3 фильмам: в тесте нет ни Рязанова, ни Гайдая
6 серий, 73 миллиона просмотров: этот шведский триллер вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667