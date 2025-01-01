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Киноафиша Фильмы Дура

Дура

Dura 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна СССР
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 10 декабря 1991
Дата выхода
10 декабря 1991 Россия
Производство Creative Unification Entertainment Film, Goskino
Другие названия
Dura, Дура
Режиссер
Алексей Коренев
В ролях
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Анна Самохина
Анна Самохина
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
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