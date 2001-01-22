Ванильное небо, 2001

Дэвид Эймс хорош собой и успешен, у него есть престижная работа и любимая девушка Джули. Однако после знакомства с красивой и загадочной Софией жизнь героя переворачивается с ног на голову. Джули ужасно ревнует возлюбленного к новой знакомой, не хочет его терять, а потому решается на самый крайний шаг. Когда Джеймс оказывается в ее машине, девушка нарочно попадает в автокатастрофу, но ее план - уйти из этого мира вместе с любимым человеком - срабатывает лишь наполовину. Джули погибает, а вот Джеймс остается жив. После нескольких перенесенных операций герой пытается прийти в себя, но не тут-то было - его начинают мучить странные видения.
Этот фильм — англоязычный римейк картины "Открой глаза" испанского режиссера Алехандро Аменабара. Бабник и ловелас Дэвид внезапно попадает в историю — обманутая и брошенная им подружка сажает его к себе в машину и устраивает автокатастрофу, в результате которой он обезображен. Затем удача поворачивается к нему лицом — врач говорит, что нашел способ восстановить его лицо. Затем подружка его лучшего друга признается, что давно и без ума влюблена в него. А затем... все становится очень странно.