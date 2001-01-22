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Ванильное небо Ванильное небо
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Vanilla Sky

Ванильное небо, 2001

2001 / США
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дэвид Эймс хорош собой и успешен, у него есть престижная работа и любимая девушка Джули. Однако после знакомства с красивой и загадочной Софией жизнь героя переворачивается с ног на голову. Джули ужасно ревнует возлюбленного к новой знакомой, не хочет его терять, а потому решается на самый крайний шаг. Когда Джеймс оказывается в ее машине, девушка нарочно попадает в автокатастрофу, но ее план - уйти из этого мира вместе с любимым человеком - срабатывает лишь наполовину. Джули погибает, а вот Джеймс остается жив. После нескольких перенесенных операций герой пытается прийти в себя, но не тут-то было - его начинают мучить странные видения.

  • Курт Рассел (доктор Кертис Маккейб) дал согласие на участие в съемках, даже не прочитав сценарий. 
  • Фильм является ремейком испанской картины “Открой глаза”, вышедшей в 1997 году. В обеих версиях роль Софии исполнила Пенелопа Крус. 
  • Ретро-автомобиль, на котором ездит в кадре Том Круз - Ferrari 250 GTO, выпущенный ы 1962 году. 
  • Роль мужчины, с которым разговаривает в клубе София, исполнил Уильям Мапотер - двоюродный брат Тома Круза. 
  • В 2013 году Кэмерон Диас и Пенелопа Крус сыграли вместе в триллере “Советник”, а в 2010-м Том Круз и Диас появились в боевике “Рыцарь дня”.

Этот фильм — англоязычный римейк картины "Открой глаза" испанского режиссера Алехандро Аменабара. Бабник и ловелас Дэвид внезапно попадает в историю — обманутая и брошенная им подружка сажает его к себе в машину и устраивает автокатастрофу, в результате которой он обезображен. Затем удача поворачивается к нему лицом — врач говорит, что нашел способ восстановить его лицо. Затем подружка его лучшего друга признается, что давно и без ума влюблена в него. А затем... все становится очень странно.

7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 24 января 2002
Премьера онлайн 25 августа 2019
Премьера в мире 22 января 2001
Возраст 16+
Режиссер
Кэмерон Кроу
Кэмерон Кроу
В ролях
Том Круз
Том Круз
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Курт Рассел
Курт Рассел
Джейсон Ли
Джейсон Ли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ванильное небо 2 постера
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Ванильное небо
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саундтрек фильма Ванильное небо
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 актеров, которые в разное время играли одних и тех же персонажей Некоторым из них даже не пришлось заучивать новую роль.
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26 мая 2021 18:54
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