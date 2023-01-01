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Color of Night

Цвет ночи, 1993

1993 / США
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Психолог Билл Кейпа переживает не самые лучшие времена. После несчастного случая на работе он решает сменить обстановку и переезжает в Лос-Анджелес, где живет и ведет врачебную практику его институтский друг. Однако вскоре приятеля жестоко убивают, вполне возможно, что преступление совершил один из его пациентов. По просьбе полиции Билл приглядывает за клиентами друга, параллельно он знакомится с очаровательной девушкой по имени Роуз и заводит с ней роман. Но действительно ли девушка та, за кого себя выдает? И кто на самом деле совершил преступление?

  • По данным журнала Billboard, “Цвет ночи” вошел в 20-ку самых востребованных фильмов для домашнего проката в 1994 году. 
  • Джейн Марч была приглашена на роль Роуз после того, как снялась в успешном фильме “Любовник” (1992). Однако после провала “Цвета ночи” в прокате актриса больше не появлялась на экране в крупных ролях. 
  • Лесли Энн Уоррен (Сондра Дорио) отмечает свой день рождения 16 августа, как и дочь Брюса Уиллиса (Билл Кейпа) Румер Уиллис. 
  • Режиссер Ричард Раш снял “Цвет ночи” после долгого, 14-летнего творческого перерыва - его предыдущая картина “Трюкач” вышла на экраны в 1980 году. 
  • В 1994 году вышел еще один фильм с участием Лэнса Хенриксена (Бак) и Кевина Дж. О’Коннора (Кейси Хайнц) - боевик “Побег невозможен”.

Нью-йоркский психолог потерял пациентку — она выбросилась в окно прямо во время сеанса. Чтобы прийти в себя, он едет в Лос-Анджелес к своему другу, с которым они вместе учились. Там он присутствует на групповом сеансе психотерапии, а ночью друга зверски убивают ножом с нанесением множества ножевых ранений. Не без участия полиции герой Уиллиса берется вести дальше эту группу, так как следователь подозревает, что убийцей может быть один из больных…

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 19 августа 1994
Премьера в мире 19 августа 1994
Возраст 18+
Режиссер
Ричард Раш
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Джейн Марч
Рубен Бладес
Лесли Энн Уоррен
Скотт Бакула
Скотт Бакула
Все актеры и съемочная группа
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Переводчик
Переводчик
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