Цвет ночи, 1993

Психолог Билл Кейпа переживает не самые лучшие времена. После несчастного случая на работе он решает сменить обстановку и переезжает в Лос-Анджелес, где живет и ведет врачебную практику его институтский друг. Однако вскоре приятеля жестоко убивают, вполне возможно, что преступление совершил один из его пациентов. По просьбе полиции Билл приглядывает за клиентами друга, параллельно он знакомится с очаровательной девушкой по имени Роуз и заводит с ней роман. Но действительно ли девушка та, за кого себя выдает? И кто на самом деле совершил преступление?
Нью-йоркский психолог потерял пациентку — она выбросилась в окно прямо во время сеанса. Чтобы прийти в себя, он едет в Лос-Анджелес к своему другу, с которым они вместе учились. Там он присутствует на групповом сеансе психотерапии, а ночью друга зверски убивают ножом с нанесением множества ножевых ранений. Не без участия полиции герой Уиллиса берется вести дальше эту группу, так как следователь подозревает, что убийцей может быть один из больных…