Цвет ночи, 1993

Психолог Билл Кейпа переживает не самые лучшие времена. После несчастного случая на работе он решает сменить обстановку и переезжает в Лос-Анджелес, где живет и ведет врачебную практику его институтский друг. Однако вскоре приятеля жестоко убивают, вполне возможно, что преступление совершил один из его пациентов. По просьбе полиции Билл приглядывает за клиентами друга, параллельно он знакомится с очаровательной девушкой по имени Роуз и заводит с ней роман. Но действительно ли девушка та, за кого себя выдает? И кто на самом деле совершил преступление?