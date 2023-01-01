По ту сторону, 2013

Мистика и паранормальные явления всегда привлекали людей, а сегодня и вовсе стали неплохой темой развлекательного контента. Так, реалити-шоу «По ту сторону» изучает городские легенды и слухи о сверхъестественных силах, присутствующих в городе.

Очередным местом, привлекшим внимание популярного шоу, стало здание заброшенного научно-исследовательского института, о котором ходят самые разные истории, одна другой страшнее.

Команда из пяти стажёров телепередачи решает отправиться туда, чтобы снять очередной выпуск, в котором они смогут подтвердить или опровергнуть существующие слухи о сверхъестественных явлениях. Проникнув на огромную территорию с запутанными тоннелями и тёмными коридорами, герои сталкиваются с чем-то по-настоящему зловещим. Что же кроится во мраке заброшенного здания?

Киргизский фильм ужасов снимался в Бишкеке на территории заброшенного завода. Картина была снята за рекордные 13 дней, а команда кинематографистов состояла также из 13 человек. Всё это – не единственное совпадение со зловещим числом.