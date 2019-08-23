Тьма: Вторжение, 2019

Пенсильвания, ноябрь 1982 года. Супружеская пара Рэй и Оливия, живущие на окраине небольшого городка, возвращаются домой. Этой ночью их восьмилетняя дочь Мэйси бесследно исчезает. Год спустя, после панихиды, большая семья прибывает в дом Рэя и Оливии. Помимо них и их сына Ноя, это брат Рэя Билли, сестра Оливии Арлин и ее муж Кеннет, который является шерифом соседнего прихода, и овдовевший брат Оливии Морган. Рэй замечает странную игру света в лесу. Он подозревает местных детей в розыгрыше и отправляется за ними. Против его воли к нему присоединяются Морган, Билли, Кеннет и Ной. Они въезжают в лесной массив, где становятся свидетелями странных явлений: электроника машины сходит с ума, необъяснимое явление света пересекает лес, а стоящий у машины Морган внезапно и бесследно исчезает…