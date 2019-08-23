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Dark Encounter

Тьма: Вторжение, 2019

2019 / Великобритания
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Пенсильвания, ноябрь 1982 года. Супружеская пара Рэй и Оливия, живущие на окраине небольшого городка, возвращаются домой. Этой ночью их восьмилетняя дочь Мэйси бесследно исчезает. Год спустя, после панихиды, большая семья прибывает в дом Рэя и Оливии. Помимо них и их сына Ноя, это брат Рэя Билли, сестра Оливии Арлин и ее муж Кеннет, который является шерифом соседнего прихода, и овдовевший брат Оливии Морган. Рэй замечает странную игру света в лесу. Он подозревает местных детей в розыгрыше и отправляется за ними. Против его воли к нему присоединяются Морган, Билли, Кеннет и Ной. Они въезжают в лесной массив, где становятся свидетелями странных явлений: электроника машины сходит с ума, необъяснимое явление света пересекает лес, а стоящий у машины Морган внезапно и бесследно исчезает…

  • Хотя в фильме устанавливается, что события происходят в округе Блу-Хилл, штат Пенсильвания, на самом деле он снимался в Северном Йоркшире, Англия. В реальной жизни Блу-Хилл – это горная вершина недалеко от реки Саскуэханна в графстве Нортумберленд, штат Пенсильвания, с почтовым индексом 17821.
  • В этом фильме довольно много отсылок к различным сценам из картины Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени»: автомобиль на дороге ночью, звезды, движущиеся по небу позади машины, фургон, который включается и выключается сам по себе, странные звуки, звучащие в воздухе, и так далее. 
  • Винтовка, которую берет с собой ведущий актер, – это немецкий K98 с оптическим прицелом. Иногда их выпускают с закрытым прицелом, иногда – с открытым.

8-летняя девочка таинственно исчезает. Спустя год, когда ее семья возвращается домой с поминальной службы, в лесу неподалеку от них зажигаются странные огни.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 23 августа 2019
Возраст 18+
Режиссер
Карл Стрэти
В ролях
Лора Фрейзер
Лора Фрейзер
Мел Райдо
Мел Райдо
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 20:58
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