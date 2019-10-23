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Изгоняющий дьявола: Абаддон Изгоняющий дьявола: Абаддон
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The Assent

Изгоняющий дьявола: Абаддон, 2019

2019 / США
2.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Демон поселился в доме главного героя, на помощь вызывают местного священника
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Причины посмотреть Факты О фильме

Отец-одиночка Джоэл пытается справиться с горем после потери любимой жены. Жизнь героя осложняется шизофренией и безуспешными поисками работами. Несмотря на то, что Джоэл проходит психотерапию и принимает необходимые лекарства, его не оставляют видения загадочных теней и силуэтов.

Некоторое время спустя и его сын Мэйсон начинает страдать от кошмаров и проявлять признаки психического заболевания: мальчик уверяет отца, что видит в доме жуткого мужчину с несколькими лицами. После звонка перепуганной няни в дом Джоэла и Мэйсона наведывается священник, отсидевший тюремный срок за убийство ребенка во время обряда экзорцизма. Отец Ламберт пытается убедить вдовца в том, что мальчиком завладел могущественный демон разрушения Абаддон, преследователь рода Джоэла.

Чтобы спасти мальчика, Абаддона необходимо остановить, ведь у души Мэйсона осталась лишь последняя ступень одержимости – согласие стать частью дьявольской сущности.

Картину снял сингапурский хоррор-мейкер Пирри Реджинальд Тео, а спродюсировали “Изгоняющего дьявола: Абаддон” Эхуд Блайберг, Дэнни Димборт и Чарльз Артур Берг. Роберт Казински, известный своими ролями в “Варкрафте” и “Тихоокеанском рубеже”, сыграл Джоэла, юный Кэйден Драгомер – Мэйсона, а ветеран экрана Питер Джейсон – отца Ламберта.

Премьерный показ картины “Изгоняющий дьявола: Абаддон” состоялся в рамках жанрового кинофестиваля After Dark в Торонто в 2019 году.

Оригинальное название фильма – “Согласие”. Картина не имеет никакого отношения к классической франшизе, начавшейся с “Изгоняющего дьявола” 1973 года.

Фильм завершается музыкальной композицией “Day 7” популярной корейской группы “Sweet Sorrow”.

Режиссер и сценарист фильма Пирри Реджинальд Тео родом из Сингапура. До “Изгоняющего дьявола: Абаддон” Тео снял шесть картин, в том числе относительно успешные хорроры “Проклятие спящей красавицы” (2015) и “Некромантия” (2009). Также он является исполнительным продюсером оскароносной ленты “Облачный атлас”.

Одновременно с фильмом “Изгоняющий дьявола: Абаддон” Пирри Тео работал еще над тремя проектами – “Как заключить сделку с дьяволом”, “Белый конь” и The King of Iron Fist Tournament.

За операторскую работу в картине отвечал Джонатан Холл, работавший над сериалами “Оборотень” и “Ходячие мертвецы”. Музыку к фильму написал немецкий композитор Фредерик Вьедманн, известный своими композициями к мультсериалам по вселенной DC.

В интервью на фестивале в Торонто Роберт Казински рассказал, что рос рядом с человеком, больным шизофренией. Актер не стал разглашать имен, но признался, что этот травматичный опыт помог ему в работе над ролью и что сам он в реальности страдает от панических атак.

На иврите слово “абаддон” означает “уничтожение” или “место уничтожения. Также абаддоном в некоторых источниках именуется область ада. В оккультных практиках Абаддон часто отождествляют с Сатаной или начальником демонов Самаэлем, и его имя применяется в заклинаниях с целью причинить вред. Немецкий гуманист, врач и алхимик Агриппа называл Абаддона князем седьмого чина демонов, которые правят раздором, войнами и опустошениями.

Для Роберта Казински “Изгоняющий дьявола: Абаддон” стал первым фильмом ужасов в карьере. Актер также выступил в роли продюсера картины.

Настоящее имя исполнителя главной роли – Роберт Джон Эпплби. Роберт взял фамилию своего дедушки “Казински” в качестве сценического псевдонима.

В одном из интервью Роберт Казински рассказал, что его любимый хоррор-фильм – «Реинкарнация» Ари Астера с Тони Коллет и Габриелом Бирном в главных ролях (2018).

Над семьей Джоэла нависло проклятие. Недавно скончалась его жена, а маленького сына мучают кошмары. Призванный в дом священник убежден, что их род захватил древний демон разрушения Абаддон, принимающий разные обличия. Если демона не остановить, его власть распространится и на другие семьи.

2.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 9 января 2020
Премьера онлайн 22 октября 2020
Премьера в мире 23 октября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Тео Пирри
Тео Пирри
В ролях
Роберт Казински
Роберт Казински
Питер Джейсон
Питер Джейсон
Ханна Уорд
Ханна Уорд
Дуглас Спэйн
Дуглас Спэйн
Эйлин Дитц
Эйлин Дитц
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Изгоняющий дьявола: Абаддон 3 постера
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Изгоняющий дьявола: Абаддон смотреть онлайн

Изгоняющий дьявола: Абаддон
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Наша рецензия
Семья Джоэла (Роберт Казински), кажется, проклята. Совсем недавно умерла жена Джоэла, а теперь маленький сын Мэйсон (Кайден Дагомер) одержим страшными видениями. Сам Джоэл болен биполярным расстройством, распад его личности только усугубляется под действием жутких стрессов. Он хочет рассказать сыну о нереальности видений, но уже сам теряет грань между реальным миром и страшными фантазиями. Чтобы справиться с проблемой, его знакомая приводит экзорциста (Питер Джейсон), который утверждает, что…
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Алена Багирова 15 января 2020, 19:38
Самый тупой фильм , не советую даже смотреть !
Сергей Давтян 11 января 2020, 11:40
Хуже ужастика я не видел
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14 голосов
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