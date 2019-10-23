Изгоняющий дьявола: Абаддон, 2019

Премьерный показ картины “Изгоняющий дьявола: Абаддон” состоялся в рамках жанрового кинофестиваля After Dark в Торонто в 2019 году.

Оригинальное название фильма – “Согласие”. Картина не имеет никакого отношения к классической франшизе, начавшейся с “Изгоняющего дьявола” 1973 года.

Фильм завершается музыкальной композицией “Day 7” популярной корейской группы “Sweet Sorrow”.

Режиссер и сценарист фильма Пирри Реджинальд Тео родом из Сингапура. До “Изгоняющего дьявола: Абаддон” Тео снял шесть картин, в том числе относительно успешные хорроры “Проклятие спящей красавицы” (2015) и “Некромантия” (2009). Также он является исполнительным продюсером оскароносной ленты “Облачный атлас”.

Одновременно с фильмом “Изгоняющий дьявола: Абаддон” Пирри Тео работал еще над тремя проектами – “Как заключить сделку с дьяволом”, “Белый конь” и The King of Iron Fist Tournament.

За операторскую работу в картине отвечал Джонатан Холл, работавший над сериалами “Оборотень” и “Ходячие мертвецы”. Музыку к фильму написал немецкий композитор Фредерик Вьедманн, известный своими композициями к мультсериалам по вселенной DC.

В интервью на фестивале в Торонто Роберт Казински рассказал, что рос рядом с человеком, больным шизофренией. Актер не стал разглашать имен, но признался, что этот травматичный опыт помог ему в работе над ролью и что сам он в реальности страдает от панических атак.

На иврите слово “абаддон” означает “уничтожение” или “место уничтожения. Также абаддоном в некоторых источниках именуется область ада. В оккультных практиках Абаддон часто отождествляют с Сатаной или начальником демонов Самаэлем, и его имя применяется в заклинаниях с целью причинить вред. Немецкий гуманист, врач и алхимик Агриппа называл Абаддона князем седьмого чина демонов, которые правят раздором, войнами и опустошениями.

Для Роберта Казински “Изгоняющий дьявола: Абаддон” стал первым фильмом ужасов в карьере. Актер также выступил в роли продюсера картины.

Настоящее имя исполнителя главной роли – Роберт Джон Эпплби. Роберт взял фамилию своего дедушки “Казински” в качестве сценического псевдонима.

В одном из интервью Роберт Казински рассказал, что его любимый хоррор-фильм – «Реинкарнация» Ари Астера с Тони Коллет и Габриелом Бирном в главных ролях (2018).