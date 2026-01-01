Kay Полагаю, кровать — одна из тех вибрирующих штучек, так что все эти монетки объяснимы. Никто не мог так любить крендели, так что, наверное, ты выиграл какой-то странный конкурс. Что касается презервативов, ну, либо у тебя тяга к чирлидинг-командам, либо у нас была ночь всех ночей, короче, объяснение есть. А вот с синей курицей мне нужна помощь.