Постер фильма Плоть от плоти
6.2 Рейтинг IMDb: 6.3
Плоть от плоти

Flesh and Bone 18+
О фильме

Мелкий техасский бизнесмен Арлис Суини вот уже тридцать лет живет, преследуемый одним и тем же кошмаром. В детстве он стал свидетелем жестокого убийства, совершенного его отцом Ройем: погибла целая семья, в живых осталась лишь малышка в колыбельке. А теперь случайное знакомство с симпатичной девушкой Кей Дэвис поселяет в душе Арлиса смутное чувство тревоги. И не спроста! Коварная судьба решила вновь свести уцелевших свидетелей событий той страшной ночи.

Страна США
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 5 ноября 1993
Дата выхода
5 ноября 1993 Россия 16+
3 февраля 1994 Австралия
19 мая 1994 Аргентина
10 ноября 1994 Великобритания
8 октября 1994 Венгрия
5 ноября 1993 Казахстан
30 июня 1994 Норвегия
5 ноября 1993 США
5 ноября 1993 Украина
3 января 1995 Франция
7 декабря 1996 Швеция
22 сентября 1994 Япония
MPAA R
Сборы в мире $9 709 451
Производство Mirage Enterprises, Spring Creek Productions
Другие названия
Flesh and Bone, Secreto carnal, A Força de um Grande Amor, A Força de um Passado, Como uña y carne, Ein Blutiges Erbe, Et ve Kemik, Hús és vér, În carne şi oase, Kaulai ir mėsa, Klironimia enos eglimatos, Kost a kůze, Kost i meso, Krew z krwi, kość z kości, Le lien, Omicidi di provincia, Ondskan är tålmodig, Silencio de sangre, Tiet kohtaavat, Unha com Carne, Vlastná krv, Vlastní krev, Κληρονομιά ενός εγκλήματος, Плоть від плоті, Плоть от плоти, Плът на раздора, フレッシュ・アンド・ボーン　渇いた愛のゆくえ, 無情大地有情天
Режиссер
Стивен Кловз
В ролях
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Джеймс Каан
Джеймс Каан
Мег Райан
Мег Райан
Джулия МакНил
Роон Кульман
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Kay Полагаю, кровать — одна из тех вибрирующих штучек, так что все эти монетки объяснимы. Никто не мог так любить крендели, так что, наверное, ты выиграл какой-то странный конкурс. Что касается презервативов, ну, либо у тебя тяга к чирлидинг-командам, либо у нас была ночь всех ночей, короче, объяснение есть. А вот с синей курицей мне нужна помощь.
