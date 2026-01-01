Отзывы о фильме
Мелкий техасский бизнесмен Арлис Суини вот уже тридцать лет живет, преследуемый одним и тем же кошмаром. В детстве он стал свидетелем жестокого убийства, совершенного его отцом Ройем: погибла целая семья, в живых осталась лишь малышка в колыбельке. А теперь случайное знакомство с симпатичной девушкой Кей Дэвис поселяет в душе Арлиса смутное чувство тревоги. И не спроста! Коварная судьба решила вновь свести уцелевших свидетелей событий той страшной ночи.
|5 ноября 1993
|Россия
|16+
|3 февраля 1994
|Австралия
|19 мая 1994
|Аргентина
|10 ноября 1994
|Великобритания
|8 октября 1994
|Венгрия
|5 ноября 1993
|Казахстан
|30 июня 1994
|Норвегия
|5 ноября 1993
|США
|5 ноября 1993
|Украина
|3 января 1995
|Франция
|7 декабря 1996
|Швеция
|22 сентября 1994
|Япония