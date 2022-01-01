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Пятница 13-е — Часть 5: Новое начало
Киноафиша Фильмы Пятница 13-е — Часть 5: Новое начало
Friday the 13th: A New Beginning

Пятница 13-е — Часть 5: Новое начало, 1985

1985 / США
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме

Вы думали, он умер? Вы считали, что вам удалось отправить его на тот свет? Как бы не так! Он отправит на тот свет вас и получит при этом массу удовольствия! Джейсон Вурхиз вернулся! При нём - его верная хоккейная маска и масса инструментов для изощрённого умерщвления тех, кто успел по нему соскучиться. Семейное предприятие Вурхизов - бойня «Хрустальное Озеро» - начинает работать в усиленном режиме по «элегантному» превращению людей в изуродованные трупы, с учётом новейших передовых технологий. Это - новое начало кровавого кошмара.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1985
Премьера в мире 22 марта 1985
Возраст 18+
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Постер фильма Пятница 13-е — Часть 5: Новое начало 2 постера
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