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Странный тип
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Странный тип, 2010

2010 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 2.6
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О фильме

Американка Лорен едет с дочерью Эмили в британскую глубинку, чтобы посмотреть на нежданно-негаданно доставшийся ей по наследству от дядьки дом. Визит в провинцию складывается неудачно – тем же вечером сельский полицейский обвиняет Лорен в убийстве местной старушки и, надев на неё наручники, пытается отправить в участок. Рьяно сопротивляясь аресту, Лорен теряет сознание. На следующий день она со сломанной ногой и огнестрельным ранением просыпается в доме, принадлежащем некоему Ленарду. Случившегося накануне женщина не помнит, но Ленард сообщает, что ночью нашёл её и Эмили в поле. Стараясь казаться заботливым хозяином, он всё же производит впечатление человека неуравновешенного, к тому же просьбы Лорен увидеть дочь остаются без внимания.

2.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 8 июня 2010
Возраст 16+
Фильм находится в подборках
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