Странный тип, 2010

Американка Лорен едет с дочерью Эмили в британскую глубинку, чтобы посмотреть на нежданно-негаданно доставшийся ей по наследству от дядьки дом. Визит в провинцию складывается неудачно – тем же вечером сельский полицейский обвиняет Лорен в убийстве местной старушки и, надев на неё наручники, пытается отправить в участок. Рьяно сопротивляясь аресту, Лорен теряет сознание. На следующий день она со сломанной ногой и огнестрельным ранением просыпается в доме, принадлежащем некоему Ленарду. Случившегося накануне женщина не помнит, но Ленард сообщает, что ночью нашёл её и Эмили в поле. Стараясь казаться заботливым хозяином, он всё же производит впечатление человека неуравновешенного, к тому же просьбы Лорен увидеть дочь остаются без внимания.