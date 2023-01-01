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Киноафиша Фильмы Кот и мышь
Chat et la souris, Le

Кот и мышь, 1975

1975 / Франция
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 3 сентября 1975
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Клод Лелуш
Клод Лелуш
В ролях
Мишель Морган
Серж Реджани
Все актеры и съемочная группа
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