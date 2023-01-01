Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Кот и мышь
Chat et la souris, Le
Кот и мышь, 1975
1975 / Франция
6.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Похожие
Жанр:
драма
криминал
мистика
комедия
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
6.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
1975
Премьера в мире
3 сентября 1975
Возраст
18+
MPAA
PG
Режиссер
Клод Лелуш
В ролях
Мишель Морган
Серж Реджани
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Кот и мышь
Одни и другие
(1981)
8.153846
За нас двоих
(1979)
6.4
Нежный полицейский
(1978)
7
Эдит и Марсель
(1983)
6.4
Женщина и мужчины
(2010)
5.9
Жить, чтобы жить
(1967)
7.2
Мы тебя любим, мерзавец
(2014)
5.3846154
Баловень судьбы
(1988)
7.181818
С Новым годом!
(1973)
7.3846154
Бенжамен, или Дневник девственника
(1968)
6.8
Железнодорожный роман
(2007)
7.090909
Не доверяйте, дамы!
(1963)
5.9166665
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
11
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить