Вдова Энни Уилсон наделена редким даром ясновидения. И когда происходит таинственное убийство девушки из богатой семьи, ее талант приходится как нельзя кстати в установлении личности убийцы. Но все не так просто, как кажется. Дар опасен для своего носителя, разрушает психику героини и не дает однозначных ответов.
Тем временем, круг подозреваемых расширяется с каждым днем, вовлекая в эпицентр событий все новых персонажей, каждый из которых может быть убийцей. И чем дальше продвигается Энни в своем расследовании, тем четче осознает, что поиск правды может сокрушить ее разум.
|16 октября 2001
|Россия
|19 января 2001
|Австралия
|2 марта 2001
|Великобритания
|4 октября 2001
|Германия
|16 марта 2000
|Ирландия
|19 апреля 2001
|Испания
|16
|16 октября 2001
|Казахстан
|5 апреля 2001
|Нидерланды
|16 марта 2000
|Норвегия
|15
|22 декабря 2000
|США
|8 ноября 2001
|Словакия
|16 октября 2001
|Украина
|16 марта 2000
|Финляндия
|K-16
|18 апреля 2001
|Франция
|26 июля 2001
|Чехия
|U
|14 апреля 2001
|Южная Корея
|15