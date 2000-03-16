6.9
Дар

, 2000
The Gift
США / триллер, мистика, драма / 18+
О фильме

Вдова Энни Уилсон наделена редким даром ясновидения. И когда происходит таинственное убийство девушки из богатой семьи, ее талант приходится как нельзя кстати в установлении личности убийцы. Но все не так просто, как кажется. Дар опасен для своего носителя, разрушает психику героини и не дает однозначных ответов.

Тем временем, круг подозреваемых расширяется с каждым днем, вовлекая в эпицентр событий все новых персонажей, каждый из которых может быть убийцей. И чем дальше продвигается Энни в своем расследовании, тем четче осознает, что поиск правды может сокрушить ее разум.

В ролях

Киану Ривз
Кейт Бланшетт
Кэти Холмс
Хилари Суонк
Джованни Рибизи
Грег Киннир
Режиссер Сэм Рэйми
Сценарист Билли Боб Торнтон, Том Эпперсон
Композитор Кристофер Янг
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 16 июня 2001
Премьера в мире 16 марта 2000
Дата выхода
16 октября 2001 Россия
19 января 2001 Австралия
2 марта 2001 Великобритания
4 октября 2001 Германия
16 марта 2000 Ирландия
19 апреля 2001 Испания 16
16 октября 2001 Казахстан
5 апреля 2001 Нидерланды
16 марта 2000 Норвегия 15
22 декабря 2000 США
8 ноября 2001 Словакия
16 октября 2001 Украина
16 марта 2000 Финляндия K-16
18 апреля 2001 Франция
26 июля 2001 Чехия U
14 апреля 2001 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $44 567 606
Производство Lakeshore Entertainment, Alphaville Films
Другие названия
The Gift, O Dom, Testigo, Дар, Premonición, Dar, Dievo dovana, Dotyk przeznaczenia, Intuitions, La premonición, Le Don, Những Lá Bài Ma Thuật, O Dom da Premonição, Prezicere fatala, Rossz álmok, Selgeltnägija, Takmer dokonalý zločin, Téměř dokonalý zločin, The Gift - Die dunkle Gabe, The Gift - enne, The Gift - Il dono, To harisma, Üçüncü Göz, Το χάρισμα, Дарбата, ギフト, 靈異大逆轉

Рейтинг фильма

6.9
6.7 IMDb

Цитаты

Miller Wilson Мам, что значит еб#ть?
Annie Это плохое слово для чего-то хорошего.
Miller Wilson Но что оно значит?

Отзывы о фильме

Фильмы похожие на Дар

Холли
Холли драма
2023, Бельгия / Франция / Люксембург / Нидерланды
6.0
Простой план
Простой план триллер, драма
1998, Германия / США / Франция / Япония / Великобритания
7.0
Подарок
Подарок триллер, детектив
2015, США
7.0
Дом у озера
Дом у озера мелодрама, драма
2006, США
7.0
Ключ от всех дверей
Ключ от всех дверей мелодрама, триллер, драма
2005, США
6.0
Охотники за разумом
Охотники за разумом криминал, мистика, боевик, триллер, ужасы
2003, США / Нидерланды / Великобритания / Финляндия
6.0
Последний рейд
Последний рейд приключения, триллер, вестерн
2003, США
6.0
Рай
Рай криминал, мелодрама, драма
2002, США / Германия / Франция / Великобритания / Италия
6.0
Сладкий ноябрь
Сладкий ноябрь комедия, драма, мелодрама
2001, США
7.0
Порок
Порок ужасы, триллер, драма
2001, США / Германия / Италия
7.0
Наблюдатель
Наблюдатель триллер, криминал
2000, США
6.0
Спаси и сохрани
Спаси и сохрани ужасы, триллер
2000, США / Германия
5.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Плодов — как огней на гирлянде: 200 граммов этой смеси в лунку — и урожай перцев будете вывозить тачками
1 пачка творога – и через 20 минут гора румяных пончиков уже на столе: улетают за минуты, даже крошек не найти
Еще 100 лет назад это популярное женское имя было под запретом — разрешили только в СССР
«В бой идут одни старики» — фильм, который пересматривают не только к 9 мая: вот какую неточность с наградой Маэстро заметили ветераны
Иностранцы посмотрели «Слово пацана» и их реакция удивляет: сравнили сериал с «Братом», но нашли и минусы — вот какие
Военный сериал со звездой НТВ пробился в топ-250 лучших — и неспроста: «напомнило старые советские фильмы»
«Просто бессмысленный» сериал стал №1 у россиян: обогнал даже «Пацанов» – но на RT всего 41% «свежести»
Этот мощный военный сериал с Жарковым легко уделал «Первый отдел»: «От ужаса зажмуриваешь глаза»
Такого Сашу Белого никто бы не пожалел: как сложилась жизнь героя Безрукова из «Бригады» на самом деле
Итальянцы посмотрели «Бриллиантовую руку»: на «той самой» сцене ахнули – «Мадонна моя!», а вот что сказали еще
«Машу и Медведя» смотрели 4,6 млрд раз – и это только одну серию: но 5 цитат из мульта закончат лишь единицы – вы в их числе? (тест)
