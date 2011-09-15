Судный день, 2012

Когда жизнь на Земле погибает, группа из пяти выживших путешествуют по его руинам в попытке найти пищу и убежище от племени диких каннибалов, бродящих вокруг. В какой-то момент в их группе было двенадцать человек, но в живых осталось всего пятеро. Один из них, Адам, потерял жену и дочь. Остальные участники группы – Рик, Шеннон, Хенсон и Мэри. Наконец герои натыкаются на полуразрушенный дом в деревне и проверяют его, но дела оборачиваются плохо. Дом не так безопасен, как они надеялись, кроме того, его уже заселили другие люди, которые планируют используют членов группы в качестве пищи. Смогут ли герои выжить и отбить свой новый дом?