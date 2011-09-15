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Судный день Судный день
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The Day

Судный день, 2012

2012 / США
5.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда жизнь на Земле погибает, группа из пяти выживших путешествуют по его руинам в попытке найти пищу и убежище от племени диких каннибалов, бродящих вокруг. В какой-то момент в их группе было двенадцать человек, но в живых осталось всего пятеро. Один из них, Адам, потерял жену и дочь. Остальные участники группы – Рик, Шеннон, Хенсон и Мэри. Наконец герои натыкаются на полуразрушенный дом в деревне и проверяют его, но дела оборачиваются плохо. Дом не так безопасен, как они надеялись, кроме того, его уже заселили другие люди, которые планируют используют членов группы в качестве пищи. Смогут ли герои выжить и отбить свой новый дом?

  • Все основные члены каста сами помогали создавать собственную одежду. Например, Эшли Белл придумала наколенники и налокотники, которые носит ее героиня. 
  • Все сцены фильма сняты в хронологическом порядке.
  • В одном из первых вариантов сценария вместо каннибалов герои сражались с зомби.
  • Фильм полностью снят на цифровые кинокамеры Red One. Несмотря на хорошую сборку и легкую адаптируемость этой камеры, она не очень хорошо работает в холодную погоду. На съемках камера несколько раз замерзала, и работу приходилось прерывать посреди сцены, чтобы работники операторского цеха могли отогреть ее. 

После вселенской катастрофы земля превратилась в выжженную пустыню. По бескрайним дорогам, кишащим бандами, враждующими между собой за еду, странствуют пятеро. Надеясь найти покой, они останавливаются в доме, который легко превращается в ловушку. Сможет ли кто-то выйти живым?

5.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 20 сентября 2012
Премьера в мире 15 сентября 2011
Возраст 18+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Дуглас Арниокоски
В ролях
Доминик Монахэн
Доминик Монахэн
Шон Эшмор
Шон Эшмор
Эшли Белл
Эшли Белл
Кори Хардрикт
Кори Хардрикт
Майкл Эклунд
Майкл Эклунд
Все актеры и съемочная группа
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Судный день
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Ну может будет интересно. Я заметил такую особенность, когда идешь в кино, чтоб переждать пробки, и ничего не ждешь, тут тебе опа и "Киллер Элит" на 9 из 10...!
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