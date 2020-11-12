- Призы МКФ в Роттердаме: приз ФИПРЕССИ. - МКФ Азиатско-тихоокеанского региона: Гран-При, приз «За режиссуру», «Лучший художник», «Лучший звукооператор». - МКФ в Бангкоке: Гран-При.
Юная Нак и ее муж любят друг друга, но им приходится разлучиться, когда мужа забирают в армию. Во время родов Нак умирает, но ее дух не может покинуть землю, оставив любимого. Вернувшись, муж находит дом в полном порядке, его встречает любимая жена с ребенком. Он не хочет верить, что все это наваждение, и ему необходимо пройти тяжелые испытания, чтобы отпустить любимую жену в царство мертвых.