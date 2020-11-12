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Постер фильма Любовь юной Нак
6.8
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6.8

Любовь юной Нак

, 1999
Nang Nak
Таиланд / мелодрама, мистика, ужасы / 18+
Постер фильма Любовь юной Нак
6.8

Причины посмотреть

О фильме

- Призы МКФ в Роттердаме: приз ФИПРЕССИ.
- МКФ Азиатско-тихоокеанского региона: Гран-При, приз «За режиссуру», «Лучший художник», «Лучший звукооператор».
- МКФ в Бангкоке: Гран-При.
Юная Нак и ее муж любят друг друга, но им приходится разлучиться, когда мужа забирают в армию. Во время родов Нак умирает, но ее дух не может покинуть землю, оставив любимого. Вернувшись, муж находит дом в полном порядке, его встречает любимая жена с ребенком. Он не хочет верить, что все это наваждение, и ему необходимо пройти тяжелые испытания, чтобы отпустить любимую жену в царство мертвых.

В ролях

Индира Чароенпура
Nak
Винаи Краибутр
Mak
Manit Meekaewjaroen
Pramote Suksatit
Prik
Pracha Thawongfia
Phatchariya Nakbunchai
Dome Singmory
Somdej Toh
Chana Chusakul
Arnon Changsuwan
Sewaeng Thamthong
Bunsong Yueyangyuen
Yai Erb
Режиссер Нонзи Нимибутр
Сценарист Висит Сасанатьен
Композитор Chatchai Pongprapaphan, Pakkawat Vaiyavit
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Таиланд
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 14 октября 1999
Дата выхода
6 апреля 2000 Гонконг
4 ноября 2000 Индонезия
14 октября 1999 Сингапур
25 июля 2019 Таиланд
3 ноября 2004 Филиппины
9 ноября 2006 Франция
23 сентября 2003 Япония
Производство Tai Entertainment
Другие названия
Nang Nak, Nang Nak - Return from the Dead, Premonición, Vidas do Além, Любовь юной Нак, ナンナーク, 幽魂娜娜, 鬼妻, นางนาก

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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