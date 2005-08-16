Интуиция, 2005

Детектива Джека Барнса, пережившего клиническую смерть, преследуют страшные видения грядущих катастроф. Когда пророческие сны Джека начинают сбываться, среди всеобщего недоверия и подозрений он остается наедине со своим дьявольским даром.



Джек готов пойти на всё, чтобы изгнать сцены надвигающегося ужаса из своей головы, но «увидев» картины масштабного террористического акта в своем родном городе, он понимает, что от его действий зависит жизнь сотен тысяч людей.



Теперь сверхъестественная интуиция станет его единственным оружием в поисках злодеев, единственным способом предотвратить глобальную катастрофу и порвать зловещую цепь пророчеств…