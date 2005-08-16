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Интуиция, 2005

2005 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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О фильме

Детектива Джека Барнса, пережившего клиническую смерть, преследуют страшные видения грядущих катастроф. Когда пророческие сны Джека начинают сбываться, среди всеобщего недоверия и подозрений он остается наедине со своим дьявольским даром.

Джек готов пойти на всё, чтобы изгнать сцены надвигающегося ужаса из своей головы, но «увидев» картины масштабного террористического акта в своем родном городе, он понимает, что от его действий зависит жизнь сотен тысяч людей.

Теперь сверхъестественная интуиция станет его единственным оружием в поисках злодеев, единственным способом предотвратить глобальную катастрофу и порвать зловещую цепь пророчеств…

3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 16 августа 2005
Возраст 16+
Режиссер
Джонас Куастел
В ролях
Каспер Ван Дин
Каспер Ван Дин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Интуиция 2 постера
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