Побочный эффект, 2020

В обросшем легендами Доме на набережной живет окутанная тайной Мара с демонической внешностью, которая обещает Андрею решить все его проблемы необычным образом.
Алексей Казаков, прежде работавший только с комедийным жанром, решает попробовать себя в новом амплуа режиссера мистического триллера — жанра, почти не распространенного в российском кинематографе. Идею для проекта он почерпнул из личного опыта, когда в 2017 году в загородный дом его семьи попытался пробраться посторонний. Для исполнительницы одной из главных ролей — Александры Ревенко — фильм также стал шагом в незнакомом направлении: прежде актриса не снималась ни в ужасах, ни в триллерах.
Однажды в дом Андрея (Семен Серзин) и Оли (Марина Васильева) ворвались грабители, и с тех пор Оля стала сама не своя. В надежде помочь жене справиться с психологической травмой Андрей обращается к очень своеобразной девушке по имени Мара (Александра Ревенко), которая дает ему таинственное растение — оно должно стереть из воспоминаний Оли все, что случилось с супругами в ту роковую ночь. Поначалу все идет хорошо и к Оле действительно возвращаются силы и желание жить дальше, но у всего в жизни есть цена, и вскоре Андрей понимает, что Мара — нечто гораздо более странное, чем экстрасенс.
Полнометражный режиссерский дебют Алексея Казакова, который прежде занимался лишь написанием сценариев и продюсированием.
Режиссер Алексей Казаков и продюсер Сергей Корнихин уже работали вместе над короткометражкой «Незначительные подробности случайного эпизода» Михаила Местецкого.
Сцена расстрела оказалась одной из самых сложных за весь съемочный процесс. Конь, после первого дубля испугавшийся выстрелов, не хотел возвращаться в кадр. В процессе съемок один из операторов упал в канаву, автоматы в руках актеров не срабатывали, и все это происходило на фоне всеобщего недосыпа.
Чтобы снять сцену с конем, в квартиру пришлось поднять живую лошадь.
Коня, с которым в одной из сцен снималась Александра Ревенко, зовут Калейдоскоп, и он также участвовал в сериале «Зулейха открывает глаза».
В сцене пожара с актрисой Марией Абрамовой декорации действительно были подожжены, причем режиссер Алексей Казаков так долго не давал команды «Стоп», что огонь пришлось тушить пожарным.
Часть съемок проходила в Доме на набережной, но в фильме есть и другие интересные московские локации. Например, Музей русского импрессионизма на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик».
Режиссер Алексей Казаков был так впечатлен работой Александры Ревенко в качестве злодейки, что стал называть ее «своим Джокером».
В процессе написания сценария Алексей Казаков встречался с несколькими экстрасенсами, чтобы лучше прописать образ Мары. Одна из них даже стала прообразом этой героини.
В отличие от многих локаций, показанных в фильме, Дом на набережной был обязательным элементом сценария. По словам режиссера и сценариста Алексея Казакова, его завораживает тот факт, что это дом в стиле авангарда, в фундаменте которого использовались могильные плиты, в нем жила вся советская элита, но при этом на другой стороне набережной стоит Храм Христа Спасителя.
Однажды в размеренную и счастливую жизнь архитектора и его жены вламываются грабители. Теперь единственная мечта Андрея - стереть ту жуткую ночь из памяти Оли. Отчаянные поиски решения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на набережной к таинственной Маре, которая обещает «особое» лекарство...