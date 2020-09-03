Побочный эффект, 2020

Полнометражный режиссерский дебют Алексея Казакова, который прежде занимался лишь написанием сценариев и продюсированием.

Режиссер Алексей Казаков и продюсер Сергей Корнихин уже работали вместе над короткометражкой «Незначительные подробности случайного эпизода» Михаила Местецкого.

Сцена расстрела оказалась одной из самых сложных за весь съемочный процесс. Конь, после первого дубля испугавшийся выстрелов, не хотел возвращаться в кадр. В процессе съемок один из операторов упал в канаву, автоматы в руках актеров не срабатывали, и все это происходило на фоне всеобщего недосыпа.

Чтобы снять сцену с конем, в квартиру пришлось поднять живую лошадь.

Коня, с которым в одной из сцен снималась Александра Ревенко, зовут Калейдоскоп, и он также участвовал в сериале «Зулейха открывает глаза».

В сцене пожара с актрисой Марией Абрамовой декорации действительно были подожжены, причем режиссер Алексей Казаков так долго не давал команды «Стоп», что огонь пришлось тушить пожарным.

Часть съемок проходила в Доме на набережной, но в фильме есть и другие интересные московские локации. Например, Музей русского импрессионизма на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик».

Режиссер Алексей Казаков был так впечатлен работой Александры Ревенко в качестве злодейки, что стал называть ее «своим Джокером».

В процессе написания сценария Алексей Казаков встречался с несколькими экстрасенсами, чтобы лучше прописать образ Мары. Одна из них даже стала прообразом этой героини.

В отличие от многих локаций, показанных в фильме, Дом на набережной был обязательным элементом сценария. По словам режиссера и сценариста Алексея Казакова, его завораживает тот факт, что это дом в стиле авангарда, в фундаменте которого использовались могильные плиты, в нем жила вся советская элита, но при этом на другой стороне набережной стоит Храм Христа Спасителя.