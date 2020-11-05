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Суспирия
Suspiria
Суспирия, 1977
1977 / Италия
7.8
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
мистика
триллер
ужасы
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7.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
1977
Премьера в мире
1 февраля 1977
Режиссер
Дарио Ардженто
В ролях
Джессика Харпер
Стефания Касини
Флавио Буччи
Мигель Бозе
Барбара Маньольфи
Все актеры и съемочная группа
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14
голосов
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саундтрек фильма
Суспирия
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