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Суспирия Суспирия
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Suspiria

Суспирия, 1977

1977 / Италия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 1 февраля 1977
Режиссер
Дарио Ардженто
Дарио Ардженто
В ролях
Джессика Харпер
Джессика Харпер
Стефания Касини
Флавио Буччи
Мигель Бозе
Барбара Маньольфи
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