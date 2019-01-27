Не отпускай, 2019

Внимательные зрители заметят в фильме досадный ляп. Джек листает газету, в которой указана дата: номер вышел в июне 2018 года. Тем временем календарь, стоящий в спальне девочки, и наклейка на пакете с вещественными доказательствами говорят, что события происходят в июне 2017.

Похожий сюжет, в котором герой получает возможность спасти родственника, вернувшись в прошлое, был реализован в фильме «Радиоволна», снятом двадцать лет назад, и его ремейке 2016 года.

Для Дэвида Ойелоуо и Сторм Рид «Не отпускай» – третья совместная работа на съемочной площадке. До этого они вместе снимались в «Изломе времени», научно-фантастическом фильме 2018 года, а еще годом раньше – участвовали в видео Jay-Z и Бейонсе «Семейная вражда».

Фамилия Дэвида Ойелоуо, исполнившего главную роль, переводится как «титул, достойный почитания». Актер является офицером ордена Британской империи.

Сторм Рид, сыгравшей Эшли, на момент съемок было меньше шестнадцати лет, а ее кинематографическая карьера началась, когда ей было три.

Популярность Сторм Рид принесла роль в драматической картине «Двенадцать лет рабства», которая стала лауреатом «Оскара». Сейчас актриса участвует в съемках второй части «Отряда самоубийц», фильма о супергероях.

По мнению Дэвида, у человека искусства в жизни должно быть что-то, кроме своего занятия, иначе есть риск оторваться от реальности и погрязнуть в иллюзиях. Ойелоуо говорит, что ему очень помогает вера. Он является добросовестным христианином и не воспринимает актерскую деятельность как главный аспект своей жизни.

Тематика временных петель в кинематографе не нова, но ее реализация в «Не отпускай» стал одним из достойных представителей этого ответвления.

В отличие от большинства, Ойелоуо поддерживал Бенедикта Камбербетча, когда того обвинили в расизме после использования в речи оборота «цветные актеры». Дэвид подчеркивает важность поступков и истинной поддержки темнокожих актеров и музыкальных исполнителей, а не формулировку, за которую Бенедикта подвергли всеобщему осуждению.

Сторм Рид призналась, что очень любила учиться в обычной государственной школе и с удовольствием продолжала бы ходить туда, но ее график съемок не позволял этого делать, из-за чего актрису перевели на индивидуальную программу.

Драматическая составляющая в фильме преобладает над элементами детектива, режиссер ставил цель показать в первую очередь эмоциональное состояние главных героев.

Джейкоб Эстес, режиссер киноленты, также является ее сценаристом. На его счета больше 10 картин, лучшей из которых критики считают «Жестокий ручей», созданный в 2004.