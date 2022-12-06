Контракт рисовальщика, 1982

Вы никогда не видели фильм, подобный этому. На первый взгляд это простая история, рассказанная незамысловатыми средствами. Художник заключает весьма выгодный контракт на двенадцать рисунков сада в богатом имении. Невероятно удачный заказ оказывается лишь хитроумной интригой, куда герой втянут не по собственной воле. Его рисунки постепенно превращаются в улики готовящихся или уже совершенных преступлений. Утонченность и мастерство Гринуэя в этом фильме помогли британскому кино выйти на новый уровень.