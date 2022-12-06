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Контракт рисовальщика
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The Draughtsman`s Contract

Контракт рисовальщика, 1982

1982 / Великобритания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Вы никогда не видели фильм, подобный этому. На первый взгляд это простая история, рассказанная незамысловатыми средствами. Художник заключает весьма выгодный контракт на двенадцать рисунков сада в богатом имении. Невероятно удачный заказ оказывается лишь хитроумной интригой, куда герой втянут не по собственной воле. Его рисунки постепенно превращаются в улики готовящихся или уже совершенных преступлений. Утонченность и мастерство Гринуэя в этом фильме помогли британскому кино выйти на новый уровень.

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1982
Премьера в России 4 сентября 1982
Премьера в мире 4 сентября 1982
Возраст 18+
Режиссер
Питер Гринуэй
Питер Гринуэй
В ролях
Энтони Хиггинс
Джанет Сузман
Анна-Луиза Ламберт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Контракт рисовальщика 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Питер Гринуэй иронично заявил, что со времен Чарли Чаплина кино не изменилось Знаменитый режиссер признался, что даже цифровая революция не кажется ему достаточно сильной переменой.
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6 декабря 2022 14:51
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