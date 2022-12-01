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Лютер
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Luther

Лютер,

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Премьера онлайн 1 декабря 2022
Премьера в мире 1 декабря 2022
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Джэми Пэйн
В ролях
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Синтиа Эриво
Синтиа Эриво
Энди Серкис
Энди Серкис
Дермот Краули
Тони Маккарти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лютер 1 постер
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