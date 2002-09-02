Июньский змей, 2002

Ринко Тацуми — тихая, замкнутая женщина тридцати с лишним лет. Она работает психологом на телефоне доверия в окружной психиатрической клинике. Она очень талантливый психолог, а ее муж Сигехико — крупный бизнесмен. У них нет детей.

Июнь, сезон дождей в Японии. Однажды, в сырой неприветливый день Ринко получает странное письмо в конверте с надписью: "Секреты вашего мужа". Внутри она находит фотографии, на которых изображена мастурбирующей она сама. Жизнь Ринко и Сигехико полна комфорта и материально обеспечена, их брак не омрачен страстями и треволнениями. Сигехико — трудоголик и помешан на чистоте. Все свободное время он посвящает наведению чистоты. Порой Ринко кажется, что в своей страсти к чистоте ее муж заходит слишком далеко. Тем не менее, она его очень любит, хотя ему уже за сорок и он начинает лысеть. Он никогда не прикасается к ней, и из-за овладевшей им мании они спят каждый в своей постели. После получения странного письма Ринко начинает ощущать тревогу и беспокойство. Хотя они с мужем не выражают чувств друг к другу в плотской форме, Ринко довольна жизнью — в основном благодаря своей успешной карьере. Но ее уютное привычное существование вот-вот рухнет как карточный домик. Ее беспокойство еще больше усиливается, когда ей звонит человек, приславший фотографии.

К ее удивлению, этот мужчина не требует денег. Взамен он требует, чтобы она носила очень короткую мини-юбку, едва прикрывающую трусики, и чтобы она приобрела вибратор. Поначалу она отказывается выполнять его странные указания. Но мужчина сообщает, что ему известно, что она уже тайком пыталась купить вибратор через интернет. Понимая, что необходимо получить негативы постыдных фотографий, Ринко нехотя соглашается выполнить требования мужчины.

Тем временем Сигехико случайно обнаружил одну из этих фотографий. С этого дня его мирная, но скучная, заполненная работой жизнь начинает рушиться. Затем мужчина, шантажирующий Ринко, вступает в контакт с Сигехико и отводит его в тайный клуб, где заставляет наблюдать за непристойными и отвратительными сценами. Сигехико всегда считал себя человеком рациональным, способным контролировать свои чувства и позывы. Теперешняя его жизнь с Ринко и неприличные сцены, которые он видит, производят полный переворот в его внутреннем мире, приводят его к смятению и одиночеству.