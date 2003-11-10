Олдбой, 2003

За несколько дублей во время съемок сцены в суши-баре Чхве Мин Сик, исполнитель главной роли, съел четырех живых осьминогов. Так как актер – буддист, после каждого дубля ему приходилось совершать короткую молитву. Хотя за рубежом эта сцена вызвала некоторые споры, в самой Корее поедание живого осьминога является обычным делом, хотя обычно его сначала нарезают ломтиками. Когда фильм выиграл Гран-при на Каннском кинофестивале, в благодарственной речи режиссер и сценарист Пак Чхан Ук поблагодарил сперва осьминогов, а потом актеров и съемочную группу.

Надпись на картине в камере О Дэ Су гласит: «Смейтесь, и мир засмеется вместе с вами. Плачьте, и вы будете плакать в одиночестве». Это первые строки знаменитого стихотворения Эллы Уиллер Уилкокс «Одиночество». Сама картина же – это полотно «Человек печали» бельгийского художника-постимпрессиониста Джеймса Энсора.

Чхве Мин Сик тренировался шесть недель и сбросил десять килограммов, чтобы привести себя в форму для роли Дэ-су, и большую часть трюков выполнял самостоятельно.

Говоря об усыпляющем газе, применяемом российским спецназом, О Дэ-су имеет в виду теракт с заложниками, совершенный в московском театре «Норд-ост» в 2002 году.

Сцены в полицейском участке с пьяным и растрепанным О Дэ Су по плану режиссера снимались последними. Чхве Мин Сик импровизировал большинство этих «пьяных» сцен, включая сцену, где он играет с игрушечными крыльями, которые он купил для своей дочери. Он также сымпровизировал многие из своих реплик во время сцены в пентхаусе, включая гимн своей школы.

В спокойных сценах фильма кадры обычно длятся около десяти-пятнадцати секунд. Однако в боевых сценах (помимо однокадрового боя в коридоре) темп монтажа меняется, и длина кадра уменьшается, составляя от двух до шести секунд.

Хан Сок-кю был выбран исполнителем роли Ли У Чжина по рекомендации Чхве Мин Сика, но отказался от роли из-за чрезмерного изображения насилия в фильме.

Во флэшбеке, где О Дэ Су впервые разговаривает с Ли Су А, девушка читает книгу Сильвии Плат, американской поэтессы, покончившей с собой.

Ресторан, в котором работает Мидо, называется «Средиземноморье», как и в реальной жизни, но режиссер изначально намеревался назвать его «Акира». Это отсылка к имени великого японского режиссера, Акиры Куросавы.

Пак Чхан Ук хотел, чтобы сцены в полицейском участке выглядели документальными и для этого монтировал ее, используя джамп-каты. В результате большая часть импровизированных реплик Чхве Мин Сика была обрезана. Полную версию сцены можно найти на DVD фильма, изданном компанией UK Tartan.

Телефонный номер (08-6600330), который должен вести в дом приемных родителей дочери О Дэ Су в Швеции, на самом деле «отключен по просьбе владельца номера» (это говорит автоответчик, когда вы звоните по номеру). При этом вас отсылают к другому номеру (08-54589400), который принадлежит Посольству Республики Корея в городе Стокгольме в Швеции.