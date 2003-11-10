Олдбой, 2003

Дождливой ночью 1988 года нерадивый офисный клерк и пьяница О Дэ Су оказывается похищен. К своему большому удивлению, он просыпается запертым в полуразрушенном гостиничном номере без окон. В течение следующих пятнадцати лет Дэ Су живет в своей темнице. Единственным предметом в тюрьме является телевизор, через который Дэ Су узнает о том, что его жена убита, а он является главным подозреваемым. Каждый день ему подают пельмени и чай, и время от времени усыпляют его газом, чтобы подстричь его волосы и ногти. Тот же газ они используют, когда Дэ Су от отчаяния пытается покончить с жизнью.
Чтобы не сойти с ума, мужчина начинает тренироваться, боксируя о стену, и ведет дневник, в котором рассуждает о том, кто и с какой целью мог его похитить – впрочем, без особого успеха.
Спустя пятнадцать лет после похищения Дэ Су удается вытащить из стены один кирпич и просунуть руку на улицу. Тогда его снова усыпляют и выпускают на улицу с кошельком, полным денег, и сотовым телефоном. Мужчина стремится найти и отомстить обидчику, который так долго издевался над ним. Он еще не знает, что мстителем в этой истории является ни он. Какой же проступок заставил кого-то возненавидеть О Дэ Су так сильно, что даже смерть показалась ему слишком легким наказанием?
За несколько дублей во время съемок сцены в суши-баре Чхве Мин Сик, исполнитель главной роли, съел четырех живых осьминогов. Так как актер – буддист, после каждого дубля ему приходилось совершать короткую молитву. Хотя за рубежом эта сцена вызвала некоторые споры, в самой Корее поедание живого осьминога является обычным делом, хотя обычно его сначала нарезают ломтиками. Когда фильм выиграл Гран-при на Каннском кинофестивале, в благодарственной речи режиссер и сценарист Пак Чхан Ук поблагодарил сперва осьминогов, а потом актеров и съемочную группу.
Надпись на картине в камере О Дэ Су гласит: «Смейтесь, и мир засмеется вместе с вами. Плачьте, и вы будете плакать в одиночестве». Это первые строки знаменитого стихотворения Эллы Уиллер Уилкокс «Одиночество». Сама картина же – это полотно «Человек печали» бельгийского художника-постимпрессиониста Джеймса Энсора.
Чхве Мин Сик тренировался шесть недель и сбросил десять килограммов, чтобы привести себя в форму для роли Дэ-су, и большую часть трюков выполнял самостоятельно.
Говоря об усыпляющем газе, применяемом российским спецназом, О Дэ-су имеет в виду теракт с заложниками, совершенный в московском театре «Норд-ост» в 2002 году.
Сцены в полицейском участке с пьяным и растрепанным О Дэ Су по плану режиссера снимались последними. Чхве Мин Сик импровизировал большинство этих «пьяных» сцен, включая сцену, где он играет с игрушечными крыльями, которые он купил для своей дочери. Он также сымпровизировал многие из своих реплик во время сцены в пентхаусе, включая гимн своей школы.
В спокойных сценах фильма кадры обычно длятся около десяти-пятнадцати секунд. Однако в боевых сценах (помимо однокадрового боя в коридоре) темп монтажа меняется, и длина кадра уменьшается, составляя от двух до шести секунд.
Хан Сок-кю был выбран исполнителем роли Ли У Чжина по рекомендации Чхве Мин Сика, но отказался от роли из-за чрезмерного изображения насилия в фильме.
Во флэшбеке, где О Дэ Су впервые разговаривает с Ли Су А, девушка читает книгу Сильвии Плат, американской поэтессы, покончившей с собой.
Ресторан, в котором работает Мидо, называется «Средиземноморье», как и в реальной жизни, но режиссер изначально намеревался назвать его «Акира». Это отсылка к имени великого японского режиссера, Акиры Куросавы.
Пак Чхан Ук хотел, чтобы сцены в полицейском участке выглядели документальными и для этого монтировал ее, используя джамп-каты. В результате большая часть импровизированных реплик Чхве Мин Сика была обрезана. Полную версию сцены можно найти на DVD фильма, изданном компанией UK Tartan.
Телефонный номер (08-6600330), который должен вести в дом приемных родителей дочери О Дэ Су в Швеции, на самом деле «отключен по просьбе владельца номера» (это говорит автоответчик, когда вы звоните по номеру). При этом вас отсылают к другому номеру (08-54589400), который принадлежит Посольству Республики Корея в городе Стокгольме в Швеции.
Самая известная южнокорейская картина возвращается на большие экраны в статусе культовой. Один из любимых фильмов Квентина Тарантино.
О Дэ-Су, обыкновенного семьянина, похищают неизвестные. Он приходит в себя в крохотной комнате, которая станет его тюрьмой на долгие годы. Кто же так люто его ненавидит, что за безумец приговорил его к чудовищному заточению? Проходит 15 лет, он снова на свободе! Он мечтает о возмездии. Все, что у него есть: бумажник, набитый деньгами, и мобильный телефон, на который поступает звонок от незнакомца, затеявшего очередную кошмарную игру. Преисполненный чувством мести О Дэ-су пытается раскрыть дьявольскую тайну…