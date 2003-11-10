Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Олдбой Олдбой
Киноафиша Фильмы Олдбой
Oldboy / Oldeuboi

Олдбой, 2003

2003 / Южная Корея
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Написать отзыв
Билеты от 700 ₽
Билеты от 700 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
Причины посмотреть Факты О фильме

Дождливой ночью 1988 года нерадивый офисный клерк и пьяница О Дэ Су оказывается похищен. К своему большому удивлению, он просыпается запертым в полуразрушенном гостиничном номере без окон. В течение следующих пятнадцати лет Дэ Су живет в своей темнице. Единственным предметом в тюрьме является телевизор, через который Дэ Су узнает о том, что его жена убита, а он является главным подозреваемым. Каждый день ему подают пельмени и чай, и время от времени усыпляют его газом, чтобы подстричь его волосы и ногти. Тот же газ они используют, когда Дэ Су от отчаяния пытается покончить с жизнью.

Чтобы не сойти с ума, мужчина начинает тренироваться, боксируя о стену, и ведет дневник, в котором рассуждает о том, кто и с какой целью мог его похитить – впрочем, без особого успеха.

Спустя пятнадцать лет после похищения Дэ Су удается вытащить из стены один кирпич и просунуть руку на улицу. Тогда его снова усыпляют и выпускают на улицу с кошельком, полным денег, и сотовым телефоном. Мужчина стремится найти и отомстить обидчику, который так долго издевался над ним. Он еще не знает, что мстителем в этой истории является ни он. Какой же проступок заставил кого-то возненавидеть О Дэ Су так сильно, что даже смерть показалась ему слишком легким наказанием?

За несколько дублей во время съемок сцены в суши-баре Чхве Мин Сик, исполнитель главной роли, съел четырех живых осьминогов. Так как актер – буддист, после каждого дубля ему приходилось совершать короткую молитву. Хотя за рубежом эта сцена вызвала некоторые споры, в самой Корее поедание живого осьминога является обычным делом, хотя обычно его сначала нарезают ломтиками. Когда фильм выиграл Гран-при на Каннском кинофестивале, в благодарственной речи режиссер и сценарист Пак Чхан Ук поблагодарил сперва осьминогов, а потом актеров и съемочную группу.

Надпись на картине в камере О Дэ Су гласит: «Смейтесь, и мир засмеется вместе с вами. Плачьте, и вы будете плакать в одиночестве». Это первые строки знаменитого стихотворения Эллы Уиллер Уилкокс «Одиночество». Сама картина же – это полотно «Человек печали» бельгийского художника-постимпрессиониста Джеймса Энсора.

Чхве Мин Сик тренировался шесть недель и сбросил десять килограммов, чтобы привести себя в форму для роли Дэ-су, и большую часть трюков выполнял самостоятельно.

Говоря об усыпляющем газе, применяемом российским спецназом, О Дэ-су имеет в виду теракт с заложниками, совершенный в московском театре «Норд-ост» в 2002 году.

Сцены в полицейском участке с пьяным и растрепанным О Дэ Су по плану режиссера снимались последними. Чхве Мин Сик импровизировал большинство этих «пьяных» сцен, включая сцену, где он играет с игрушечными крыльями, которые он купил для своей дочери. Он также сымпровизировал многие из своих реплик во время сцены в пентхаусе, включая гимн своей школы.

В спокойных сценах фильма кадры обычно длятся около десяти-пятнадцати секунд. Однако в боевых сценах (помимо однокадрового боя в коридоре) темп монтажа меняется, и длина кадра уменьшается, составляя от двух до шести секунд.

Хан Сок-кю был выбран исполнителем роли Ли У Чжина по рекомендации Чхве Мин Сика, но отказался от роли из-за чрезмерного изображения насилия в фильме.

Во флэшбеке, где О Дэ Су впервые разговаривает с Ли Су А, девушка читает книгу Сильвии Плат, американской поэтессы, покончившей с собой.

Ресторан, в котором работает Мидо, называется «Средиземноморье», как и в реальной жизни, но режиссер изначально намеревался назвать его «Акира». Это отсылка к имени великого японского режиссера, Акиры Куросавы.

Пак Чхан Ук хотел, чтобы сцены в полицейском участке выглядели документальными и для этого монтировал ее, используя джамп-каты. В результате большая часть импровизированных реплик Чхве Мин Сика была обрезана. Полную версию сцены можно найти на DVD фильма, изданном компанией UK Tartan.

Телефонный номер (08-6600330), который должен вести в дом приемных родителей дочери О Дэ Су в Швеции, на самом деле «отключен по просьбе владельца номера» (это говорит автоответчик, когда вы звоните по номеру). При этом вас отсылают к другому номеру (08-54589400), который принадлежит Посольству Республики Корея в городе Стокгольме в Швеции.

Самая известная южнокорейская картина возвращается на большие экраны в статусе культовой. Один из любимых фильмов Квентина Тарантино.

О Дэ-Су, обыкновенного семьянина, похищают неизвестные. Он приходит в себя в крохотной комнате, которая станет его тюрьмой на долгие годы. Кто же так люто его ненавидит, что за безумец приговорил его к чудовищному заточению? Проходит 15 лет, он снова на свободе! Он мечтает о возмездии. Все, что у него есть: бумажник, набитый деньгами, и мобильный телефон, на который поступает звонок от незнакомца, затеявшего очередную кошмарную игру. Преисполненный чувством мести О Дэ-су пытается раскрыть дьявольскую тайну…   

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 23 января 2020
Премьера онлайн 22 октября 2021
Премьера в мире 10 ноября 2003
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Русский репортаж
Бюджет $3 000 000
Режиссер
Пак Чхан-Ук
Пак Чхан-Ук
В ролях
Чжи Дэ Хан
Ю Чжи Тхэ
Кан Хе-Джон
О Даль-су
О Даль-су
О Гван-нок
О Гван-нок
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Олдбой
Олдбой
Олдбой (2013)
6.8125
Паразиты
Паразиты (2019)
7.5841584
Служанка
Служанка (2016)
7.631579
Охота
Охота (2012)
7.857143
Я видел дьявола
Я видел дьявола (2010)
7.909091
Престиж
Престиж (2006)
8.241758
Сочувствие госпоже Месть
Сочувствие госпоже Месть (2005)
7
Воспоминания об убийстве
Воспоминания об убийстве (2003)
8.538462
Сочувствие господину Месть
Сочувствие господину Месть (2002)
7
Город Бога
Город Бога (2002)
7.6153846
Реквием по мечте
Реквием по мечте (2000)
8.115385
Помни
Помни (2000)
7.423077
Фильм находится в подборках
Фильмы про месть Фильмы про месть
Фильмы про похищение Фильмы про похищение
Фильмы с плохим концом Фильмы с плохим концом
Постер фильма Олдбой 4 постера
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
18:00 от 700 ₽
Полное расписание и билеты

Олдбой смотреть онлайн

Олдбой

Похожие фильмы онлайн

Паразиты
 
Служанка
 
Охота
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Олдбой
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Пак Чхан-ук снимет сериал по роману, который в 2016 году получил Пулитцеровскую премию Автор при создании книги вдохновлялся «Олдбоем» режиссера.
Написать
8 апреля 2021 16:04
Сделано в Корее. 10+1 стоящих корейских кинофильмов XXI века Подборка для тех, кто не знает, с чего начать знакомство с корейским кино.
Написать
3 декабря 2020 11:00
Почему мы любим корейское кино? «Олдбой» и «Сквозь снег» снова в прокате. «Паразиты» сражаются за главные награды киногода с Мендесом, Скорсезе и Тарантино. Корейское кино переживает небывалый пик интереса за пределами Южной Кореи. Пытаемся разобраться, с чем это связано.
Написать
21 января 2020 12:17
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«Олдбой» в кинотеатрах

сб 9 вс 10 пн 11 вт 12 пт 15 вс 17 ср 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Олдбой»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Александровский Сад
2D, SUB
18:00 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше