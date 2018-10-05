Проклятие: Обитель смерти, 2018

1986 год. Шотландия. Главные герои Анжела (Флоренс Пью) и Джексон (Бен Ллойд-Хьюз) – брат и сестра родом из Америки, которые зарабатывают деньги благодаря фиктивной сети по уничтожению привидений, в которых они сами не верят. Герои заходят в дома, где, по мнению их клиентов, обитают злые духи, и «изгоняют» их из жилищ. У Анжелы и Джексона есть тщательно продуманная система: например, они используют заранее записанные звуки и скриптовые речи, предназначенные якобы для того, чтобы отправить нечистую силу прочь. Девушка, правда, немного сомневается в том, насколько их с братом деятельность оправдана, но Джексон, будучи весь в долгах, отчаянно нуждается в деньгах, поэтому у героев нет другого выбора.
Во время одного из сеансов начинают происходит странные явления, заставляющие Анжелу всерьез беспокоиться об очевидных параллелях с ее матерью. Та покончила жизнь самоубийством из-за того, что слышала голоса и видела людей, которых на самом деле не было. Миссис Грин, новый клиент мошенников, просит героев приехать, чтобы помочь с загадочными криками маленьких девочек у нее в доме. Героиня изучает историю зловещего здания и обнаруживает, что много лет назад приемные дети хозяина были найдены мертвыми с зашитыми ртами. Встревожившись этим фактом, Анжела хочет отклонить просьбу, но Джексон, несмотря на сопротивления сестры, соглашается на работу. Новое задание рушит все планы героев и заставляет их поверить в сверхъестественное. Ведь теперь фальшивые охотники за привидениями находятся в доме, который скрывает настоящее зло.
Фильм снят по книге Евы Константопулос «Тише». Сценарием занялся Бен Кетаи, который до этого уже работал над хоррорами «Лес призраков», «Последнее слово», «Незнакомцы: Жестокие игры».
Действие фильма происходит в 1980-х, однако, помимо некоторых известных технологий, таких как наушники 1980-х годов, в картине очень мало признаков того времени. Например, большая часть одежды, макияжа и причесок героев относится к XXI век. Также в начале фильма один персонаж показывает другим созданный им флаер, который явно слишком высокого разрешения и резкости для 1980-х годов. Очевидно, что листовку создали на компьютере и распечатали на современном принтере, чего не могло произойти в конце ХХ века.
В фильме Анжела, Джексон, Эллиот и Бет приветствуют друг друга фразой Hey, что не было обычной практикой для 1980-х годов. В то время в Британии неформальным способом приветствия друзей было Alright или Hi.
Фильм снимали в замке Хантерстон в Эйршире и в подвале Film City в Глазго.
Актеры Джеймс Космо и Селия Имри ранее работали вместе в фильме «Горец» (1986).
В начале фильма вывеска на улице написана тем же шрифтом, который используется во вселенной «Американской истории ужасов».
Фильм был выпущен 5 октября 2018 года на стриминговом сервисе Netflix.
Картину снял исландский режиссер Олаф де Флер Йоханнессон.
Главные роли исполнили Флоренс Пью («Солнцестояние», «Маленькие женщины», «Леди Макбет») и Бен Ллойд-Хьюз («Руководство по жизни для серийного убийцы», «Дивергент»).
Оригинальное название фильма – Malevolent.
Псевдо-экстрасенсы Джексон и Анджела зарабатывают на жизнь тем, что обманывают людей, избавляя их от привидений, в которых они сами не верят. Но в детском приюте, населенном призраками, им предстоит столкнуться с реальным ужасом.