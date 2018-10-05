Проклятие: Обитель смерти, 2018

Фильм снят по книге Евы Константопулос «Тише». Сценарием занялся Бен Кетаи, который до этого уже работал над хоррорами «Лес призраков», «Последнее слово», «Незнакомцы: Жестокие игры».

Действие фильма происходит в 1980-х, однако, помимо некоторых известных технологий, таких как наушники 1980-х годов, в картине очень мало признаков того времени. Например, большая часть одежды, макияжа и причесок героев относится к XXI век. Также в начале фильма один персонаж показывает другим созданный им флаер, который явно слишком высокого разрешения и резкости для 1980-х годов. Очевидно, что листовку создали на компьютере и распечатали на современном принтере, чего не могло произойти в конце ХХ века.

В фильме Анжела, Джексон, Эллиот и Бет приветствуют друг друга фразой Hey, что не было обычной практикой для 1980-х годов. В то время в Британии неформальным способом приветствия друзей было Alright или Hi.

Фильм снимали в замке Хантерстон в Эйршире и в подвале Film City в Глазго.

Актеры Джеймс Космо и Селия Имри ранее работали вместе в фильме «Горец» (1986).

В начале фильма вывеска на улице написана тем же шрифтом, который используется во вселенной «Американской истории ужасов».

Фильм был выпущен 5 октября 2018 года на стриминговом сервисе Netflix.

Картину снял исландский режиссер Олаф де Флер Йоханнессон.

Главные роли исполнили Флоренс Пью («Солнцестояние», «Маленькие женщины», «Леди Макбет») и Бен Ллойд-Хьюз («Руководство по жизни для серийного убийцы», «Дивергент»).

Оригинальное название фильма – Malevolent.