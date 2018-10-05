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Проклятие: Обитель смерти Проклятие: Обитель смерти
Киноафиша Фильмы Проклятие: Обитель смерти
Malevolent

Проклятие: Обитель смерти, 2018

2018 / Великобритания
4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Фильм ужасов о псевдо-экстрасенсах с Флоренс Пью.
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Причины посмотреть Факты О фильме

1986 год. Шотландия. Главные герои Анжела (Флоренс Пью) и Джексон (Бен Ллойд-Хьюз) – брат и сестра родом из Америки, которые зарабатывают деньги благодаря фиктивной сети по уничтожению привидений, в которых они сами не верят. Герои заходят в дома, где, по мнению их клиентов, обитают злые духи, и «изгоняют» их из жилищ. У Анжелы и Джексона есть тщательно продуманная система: например, они используют заранее записанные звуки и скриптовые речи, предназначенные якобы для того, чтобы отправить нечистую силу прочь. Девушка, правда, немного сомневается в том, насколько их с братом деятельность оправдана, но Джексон, будучи весь в долгах, отчаянно нуждается в деньгах, поэтому у героев нет другого выбора.

Во время одного из сеансов начинают происходит странные явления, заставляющие Анжелу всерьез беспокоиться об очевидных параллелях с ее матерью. Та покончила жизнь самоубийством из-за того, что слышала голоса и видела людей, которых на самом деле не было. Миссис Грин, новый клиент мошенников, просит героев приехать, чтобы помочь с загадочными криками маленьких девочек у нее в доме. Героиня изучает историю зловещего здания и обнаруживает, что много лет назад приемные дети хозяина были найдены мертвыми с зашитыми ртами. Встревожившись этим фактом, Анжела хочет отклонить просьбу, но Джексон, несмотря на сопротивления сестры, соглашается на работу. Новое задание рушит все планы героев и заставляет их поверить в сверхъестественное. Ведь теперь фальшивые охотники за привидениями находятся в доме, который скрывает настоящее зло.

 

 

 

Фильм снят по книге Евы Константопулос «Тише». Сценарием занялся Бен Кетаи, который до этого уже работал над хоррорами «Лес призраков», «Последнее слово», «Незнакомцы: Жестокие игры».

Действие фильма происходит в 1980-х, однако, помимо некоторых известных технологий, таких как наушники 1980-х годов, в картине очень мало признаков того времени. Например, большая часть одежды, макияжа и причесок героев относится к XXI век. Также в начале фильма один персонаж показывает другим созданный им флаер, который явно слишком высокого разрешения и резкости для 1980-х годов. Очевидно, что листовку создали на компьютере и распечатали на современном принтере, чего не могло произойти в конце ХХ века.

В фильме Анжела, Джексон, Эллиот и Бет приветствуют друг друга фразой Hey, что не было обычной практикой для 1980-х годов. В то время в Британии неформальным способом приветствия друзей было Alright или Hi.

Фильм снимали в замке Хантерстон в Эйршире и в подвале Film City в Глазго.

Актеры Джеймс Космо и Селия Имри ранее работали вместе в фильме «Горец» (1986).

В начале фильма вывеска на улице написана тем же шрифтом, который используется во вселенной «Американской истории ужасов».

Фильм был выпущен 5 октября 2018 года на стриминговом сервисе Netflix.

Картину снял исландский режиссер Олаф де Флер Йоханнессон.

Главные роли исполнили Флоренс Пью («Солнцестояние», «Маленькие женщины», «Леди Макбет») и Бен Ллойд-Хьюз («Руководство по жизни для серийного убийцы», «Дивергент»).

Оригинальное название фильма – Malevolent.

Псевдо-экстрасенсы Джексон и Анджела зарабатывают на жизнь тем, что обманывают людей, избавляя их от привидений, в которых они сами не верят. Но в детском приюте, населенном призраками, им предстоит столкнуться с реальным ужасом.

4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 11 марта 2021
Премьера онлайн 5 октября 2018
Премьера в мире 5 октября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Олаф де Флёр Йоханнессон
Олаф де Флёр Йоханнессон
В ролях
Флоренс Пью
Флоренс Пью
Бен Ллойд-Хьюз
Бен Ллойд-Хьюз
Джорджина Беван
Джорджина Беван
Скотт Чэмберс
Скотт Чэмберс
Селия Имри
Селия Имри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Проклятие: Обитель смерти 2 постера
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Проклятие: Обитель смерти
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Компания молодых шарлатанов предлагает услуги по избавлению от духов, досаждающих еще живым родственникам. Все обставлено как настоящее представление с камерами, таинственными звуками и непонятными приборами, улавливающими потустороннюю активность. В роли медиума выступает Анджела, а ее брат Джексон занимается организационной стороной бизнеса. Новый заказ приводит их в большое загородное поместье, где давно были убиты три маленькие девочки. Спустя годы хозяйка дома продолжает слышать их смех и…
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Фатима Кенжева 12 марта 2021, 09:07
Ну вот опять поставили в полночь. Почему нельзя что-нибудь из Российского фуфла на 12 ночи, а ужасы в 8твечера, чтоб по-честному было?
Владимир Московский 8 июня 2021, 00:09
Даже не тратьте время,на это.
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14 голосов
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