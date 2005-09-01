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Четыре
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Four

Четыре, 2004

2004 / Россия / Нидерланды
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Трое случайных знакомых встречаются в ночном московском баре, чтобы отдохнуть после трудного дня. Не склонные откровенничать, они в меру собственной фантазии придумывают разные небылицы о себе. Самой эффектной и жутковатой историей оказывается рассказ настройщика роялей Володи о том, что он, якобы, работает в лаборатории по клонированию людей. Этот нетрезвый разговор так бы и остался шуткой, если бы не странные, зловещие события, произошедшие сразу после встречи. Володю арестовывают за преступление, совершенное человеком, подозрительно похожим на него. Поставщик мяса Олег обнаруживает в Подмосковье фабрику, производящую генетическое чудо - "круглых поросят". А Марина уезжает в деревню Малый Окот, за тысячи километров от Москвы, на похороны своей сестры. Здесь она встречается с двумя другими своими сестрами Верой и Соней, похожими на нее как две капли воды. После поминок, сидя втроем за бутылкой самогона, они задаются вопросами: что за семья была у них, четырех абсолютно одинаковых девочек, кто их родители, где они выросли?.. И главное - кто они? Истории Володи, Олега и Марины, проходящие через весь фильм, внешне никак не связаны, но все они содержат странный фантасмагорический рефрен.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 1 сентября 2005
Премьера в мире 1 сентября 2005
Режиссер
Илья Хржановский
Илья Хржановский
В ролях
Марина Вовченко
Ирина Вовченко
Светлана Вовченко
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
Юрий Лагута
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Четыре 2 постера
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