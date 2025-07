Страна Великобритания

Продолжительность 1 час 26 минут

Год выпуска 2008

Премьера в мире 1 января 2008

Производство Mothcatcher Films

Другие названия

The Dead Outside, Antes de Morir, Morde Dar Biroon, Pandemia, Pandémie, Zombie Biohazard: The Dead Outside..., По ту сторону смерти