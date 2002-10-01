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Кодер
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Cypher

Кодер, 2002

2002 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Морган Салливан, уставший от занудной жизни и нелюбимой жены, соглашается заниматься промышленным шпионажем для могущественной корпорации «Диджикорп». Он получает новое имя и простое задание - с помощью секретного устройства передавать выступления конкурентов на конвенциях. Несмотря на начавшиеся мигрени и странную боль в затылке, Морган наслаждается новой тайной жизнью, но случайная встреча с загадочной Ритой вселяет в него страх и подозрения. По словам Риты, скучные собрания всего лишь ширма для зловещих операций «Диджикорпа», превращающего своих «шпионов» в послушных марионеток. Она делает ему укол и просит на следующей конвенции никак не реагировать на то, что он там увидит.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 1 октября 2002
Возраст 16+
Режиссер
Винченцо Натали
Винченцо Натали
В ролях
Джереми Нортэм
Джереми Нортэм
Люси Лью
Люси Лью
Найджел Беннетт
Тимоти Уэббер
Тимоти Уэббер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кодер 2 постера
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