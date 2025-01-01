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Киноафиша Фильмы Медвежья свадьба

Медвежья свадьба

Medvezhya svadba 18+
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О фильме

Действие фильма происходит в Литве в первой половине XIX века. Во время охоты в предместьях старинного замка графа Михаила Шемета на графиню нападает медведь. Она лишается рассудка, а рожденный ею сын Казимир преобретает патологию. Проходит время. Однажды молодой граф, испытывая жажду крови, нападает на крестьянок. Гнев местных жителей перерастает в открытое возмущение и, когда в свадебную ночь молодой граф загрызает свою невесту, крестьяне поджигают замок...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1925
Премьера в мире 2 января 1925
Дата выхода
2 января 1925 Россия
Производство Mezhrabpom-Rus
Другие названия
Medvezhya svadba, Posledniy Shemet, The Marriage of the Bear, A vérmedve fia, Gamos arktou, The Bear's Wedding, The Legend of the Bear's Wedding, Γάμος άρκτου, Медвежья свадьба
Режиссер
Константин Эггерт
Владимир Гардин
В ролях
Константин Эггерт
Вера Малиновская
Наталья Розенель
Вера Алехина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
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