Действие фильма происходит в Литве в первой половине XIX века. Во время охоты в предместьях старинного замка графа Михаила Шемета на графиню нападает медведь. Она лишается рассудка, а рожденный ею сын Казимир преобретает патологию. Проходит время. Однажды молодой граф, испытывая жажду крови, нападает на крестьянок. Гнев местных жителей перерастает в открытое возмущение и, когда в свадебную ночь молодой граф загрызает свою невесту, крестьяне поджигают замок...
СтранаСССР
Продолжительность1 час 17 минут
Год выпуска1925
Премьера в мире2 января 1925
Дата выхода
2 января 1925
Россия
ПроизводствоMezhrabpom-Rus
Другие названия
Medvezhya svadba, Posledniy Shemet, The Marriage of the Bear, A vérmedve fia, Gamos arktou, The Bear's Wedding, The Legend of the Bear's Wedding, Γάμος άρκτου, Медвежья свадьба