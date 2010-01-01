Участок, 2010

Жанр: драма ужасы мистика В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 5.2 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6 Продолжительность 1 час 56 минут Год выпуска 2010 Премьера в мире 1 января 2010 Режиссер Ильгар Сафат Все актеры и съемочная группа 1 постер

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