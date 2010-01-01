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Участок
Sahe
Участок, 2010
2010 / Грузия / Азербайджан
5.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Жанр:
драма
ужасы
мистика
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5.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность
1 час 56 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
1 января 2010
Режиссер
Ильгар Сафат
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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