Память, 2021

5 причин посмотреть фильм «Память»

«Память» — фильм от одного из ключевых представителей авторского кинематографа в XXI веке, не имеющего близких аналогов даже в Азии. Уникальный киноязык принес Апитчатпону Вирасетакулу множество престижных наград, а также признание со стороны зрителей со всех уголков земного шара.

Несмотря на международное производство, «Память» выдержана в лучших традициях всех предыдущих работ Вирасетакула. Поклонников «медленного» кино ждут завораживающие дух кадры при минимуме диалогов и событий, связанных с персонажами.

Очередной нестандартный проект в фильмографии Тильды Суинтон, продолжающей уверенно балансировать между голливудским мейнстримом и артхаусом. Звезда «Доктора Стрэнджа» и «Хроник Нарнии» успела поработать с такими мэтрами, как Уэс Андерсон, Педро Альмодовар и Джим Джармуш. И «Память» вне всяких сомнений встанет в один ряд с лентами этих культовых постановщиков.

Выдающаяся операторская работа Сэйомбху Мукдипрома, камера которого запечатлевает красочные ландшафты. Визуальная сторона «Памяти» никого не оставит равнодушным.

Знакомство с кинокартиной Апитчатпона Вирасетакула станет незабываемым опытом даже для насмотренного зрителя.