Память, 2021

5 причин посмотреть фильм «Память»
«Память» — фильм от одного из ключевых представителей авторского кинематографа в XXI веке, не имеющего близких аналогов даже в Азии. Уникальный киноязык принес Апитчатпону Вирасетакулу множество престижных наград, а также признание со стороны зрителей со всех уголков земного шара.
Несмотря на международное производство, «Память» выдержана в лучших традициях всех предыдущих работ Вирасетакула. Поклонников «медленного» кино ждут завораживающие дух кадры при минимуме диалогов и событий, связанных с персонажами.
Очередной нестандартный проект в фильмографии Тильды Суинтон, продолжающей уверенно балансировать между голливудским мейнстримом и артхаусом. Звезда «Доктора Стрэнджа» и «Хроник Нарнии» успела поработать с такими мэтрами, как Уэс Андерсон, Педро Альмодовар и Джим Джармуш. И «Память» вне всяких сомнений встанет в один ряд с лентами этих культовых постановщиков.
Выдающаяся операторская работа Сэйомбху Мукдипрома, камера которого запечатлевает красочные ландшафты. Визуальная сторона «Памяти» никого не оставит равнодушным.
Знакомство с кинокартиной Апитчатпона Вирасетакула станет незабываемым опытом даже для насмотренного зрителя.
Режиссер Апитчатпон Вирасетакул также написал оригинальный сценарий и выступил одним из продюсеров.
Съемки кинокартины «Память» проходили в августе 2019 года на территории Колумбии.
«Память» — первый фильм Апитчатпона Вирасетакула, снятый им за пределами родного Таиланда. Кроме того, постановщик еще никогда прежде не работал со звездами международного масштаба (центральную роль исполнила Тильда Суинтон, попутно выступившая исполнительным продюсером).
Премьера состоялась на кинофестивале в Каннах 2021 года. Это одна из трех кинокартин программы с участием Тильды Суинтон. Также там были продемонстрированы «Французский вестник» и «Сувенир: Часть 2».
Восьмой совместный проект режиссера Апитчатпона Вирасетакула и оператора Сэйомбху Мукдипрома. В частности, они сотрудничали на съемочной площадке ленты «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни», в 2010 году сенсационно выигравшей «Золотую пальмовую ветвь». Мукдипрома также известен своей работой над фильмами «Суспирия» и «Назови меня своим именем» итальянца Луки Гуаданьино.
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