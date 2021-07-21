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Memoria

Память, 2021

2021 / Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика / Катар / Китай / Швейцария
5.8 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Психологическая драма с Тильдой Суинтон о потерянной связи с реальностью
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Память»

«Память» — фильм от одного из ключевых представителей авторского кинематографа в XXI веке, не имеющего близких аналогов даже в Азии. Уникальный киноязык принес Апитчатпону Вирасетакулу множество престижных наград, а также признание со стороны зрителей со всех уголков земного шара.

Несмотря на международное производство, «Память» выдержана в лучших традициях всех предыдущих работ Вирасетакула. Поклонников «медленного» кино ждут завораживающие дух кадры при минимуме диалогов и событий, связанных с персонажами. 

Очередной нестандартный проект в фильмографии Тильды Суинтон, продолжающей уверенно балансировать между голливудским мейнстримом и артхаусом. Звезда «Доктора Стрэнджа» и «Хроник Нарнии» успела поработать с такими мэтрами, как Уэс Андерсон, Педро Альмодовар и Джим Джармуш. И «Память» вне всяких сомнений встанет в один ряд с лентами этих культовых постановщиков.

Выдающаяся операторская работа Сэйомбху Мукдипрома, камера которого запечатлевает красочные ландшафты. Визуальная сторона «Памяти» никого не оставит равнодушным.

Знакомство с кинокартиной Апитчатпона Вирасетакула станет незабываемым опытом даже для насмотренного зрителя.

Режиссер Апитчатпон Вирасетакул также написал оригинальный сценарий и выступил одним из продюсеров.

Съемки кинокартины «Память» проходили в августе 2019 года на территории Колумбии.

«Память» — первый фильм Апитчатпона Вирасетакула, снятый им за пределами родного Таиланда. Кроме того, постановщик еще никогда прежде не работал со звездами международного масштаба (центральную роль исполнила Тильда Суинтон, попутно выступившая исполнительным продюсером).

Премьера состоялась на кинофестивале в Каннах 2021 года. Это одна из трех кинокартин программы с участием Тильды Суинтон. Также там были продемонстрированы «Французский вестник» и «Сувенир: Часть 2».

Восьмой совместный проект режиссера Апитчатпона Вирасетакула и оператора Сэйомбху Мукдипрома. В частности, они сотрудничали на съемочной площадке ленты «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни», в 2010 году сенсационно выигравшей «Золотую пальмовую ветвь». Мукдипрома также известен своей работой над фильмами «Суспирия» и «Назови меня своим именем» итальянца Луки Гуаданьино.

Констанца Гутьеррез и Жеронимо Барон ранее появлялись в телесериале «Нарко».

Первая роль Агнес Брекке в полнометражном кино.

Дебют композитора Сесара Лопеса.

Джессика, специалист по выращиванию орхидей,  приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за сестрой, находящейся в состоянии сна. Но и сама Джессика практически теряет покой – ее преследует странный звук, похожий то ли на взрыв, то ли на мощный удар, который тревожит  и лишает сна. Пытаясь понять его происхождение, героиня все больше теряет связь с тем, что принято считать реальностью…  

5.8 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 11 ноября 2021
Премьера в мире 21 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Апитчатпон Вирасетакул
Апитчатпон Вирасетакул
В ролях
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Жанна Балибар
Жанна Балибар
Хуан Пабло Уррего
Хуан Пабло Уррего
Элкин Диас
Элкин Диас
Даниэль Хименес Качо
Даниэль Хименес Качо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Память 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Апичатпонг Вирасетакул – настоящий единорог в и без того магическом мире авторского кино. В довольно раннем возрасте он стал культовой фигурой и в дальнейшем показывает удивительную авторскую стойкость, сохраняя свой стиль. «Память» (или «Мемория», если хотите) выглядела неожиданным отказом от собственных принципов. В первый раз в карьере режиссер снял фильм не на родине в Тайланде с тайскими артистами, а перенес события в  Южную Америку, а на главную роль…
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pavel_net2000 14 ноября 2021, 19:12
Когда уже тайские режиссёры с актёрами перестанут употреблять наркотики.
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