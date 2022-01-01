Изнутри, 2008

Странная эпидемия самоубийств поразила маленький и очень религиозный провинциальный городок… Кажется, это какой-то вирус или проклятие – каждый новый самоубийца незадолго до смерти контактировал с трупом предыдущей жертвы. Подозрения быстро падают на Эйдена – брата первого самоубийцы и представителя очень сомнительного семейства.

Его незамедлительно избивают, но за него заступается Линдси. Заступается и забирает к себе домой отлежаться, тем самым настроив против себя почти всех местных жителей. Теперь Линдси предстоит разобраться с происходящим, возможно, разгадка лежит в трагическом прошлом семьи Эйдена, с которым отныне ее связывают не просто дружеские отношения.