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From Within

Изнутри, 2008

2008 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Странная эпидемия самоубийств поразила маленький и очень религиозный провинциальный городок… Кажется, это какой-то вирус или проклятие – каждый новый самоубийца незадолго до смерти контактировал с трупом предыдущей жертвы. Подозрения быстро падают на Эйдена – брата первого самоубийцы и представителя очень сомнительного семейства. 

Его незамедлительно избивают, но за него заступается Линдси. Заступается и забирает к себе домой отлежаться, тем самым настроив против себя почти всех местных жителей. Теперь Линдси предстоит разобраться с происходящим, возможно, разгадка лежит в трагическом прошлом семьи Эйдена, с которым отныне ее связывают не просто дружеские отношения.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2008
Возраст 16+
Режиссер
Федон Папамайкл
В ролях
Томас Деккер
Томас Деккер
Келли Блац
Лора Аллен
Адам Голдберг
Адам Голдберг
Марго Харшман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Изнутри 3 постера
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