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Suspicion

Подозрение, 1941

1941 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Боясь остаться старой девой, Лина второпях выходит замуж за жизнерадостного бездельника Джонни Эйсгарта. В мечтах она строит хрустальные замки семейного счастья, но, действительность, увы, скоро становится кошмаром.

Лина начинает подозревать, что Джонни женился на ней из-за денег, что он не просто бездельник — он презирает труд и, возможно, способен предпочесть убийство работе. Его лучший друг, ссудивший ему большую сумму, умирает при таинственных обстоятельствах. Лине кажется, что она следующая, поскольку ее страховой полис может покрыть долги мужа…

7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1941
Премьера в мире 14 ноября 1941
Возраст 16+
Режиссер
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
В ролях
Кэри Грант
Кэри Грант
Джоан Фонтейн
Джоан Фонтейн
Седрик Хардвик
Найджел Брюс
Мэй Уитти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Подозрение 2 постера
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