Подозрение, 1941

Боясь остаться старой девой, Лина второпях выходит замуж за жизнерадостного бездельника Джонни Эйсгарта. В мечтах она строит хрустальные замки семейного счастья, но, действительность, увы, скоро становится кошмаром.
Лина начинает подозревать, что Джонни женился на ней из-за денег, что он не просто бездельник — он презирает труд и, возможно, способен предпочесть убийство работе. Его лучший друг, ссудивший ему большую сумму, умирает при таинственных обстоятельствах. Лине кажется, что она следующая, поскольку ее страховой полис может покрыть долги мужа…