На север через северо-запад, 1959

Публициста Роджера Торнхилла вражеские шпионы по ошибке принимают за несуществующего агента Каплана и намереваются убить его. Торнхилл избегает смерти, но теперь за ним охотится еще и полиция, подозревающая его в убийстве делегата ООН. Роджеру ничего не остается, как самому выяснить, кто такой этот Каплан (который на самом деле оказывается выдумкой контрразведчиков). И для этого ему предстоит пересечь почти полстраны - его путь лежит из Нью-Йорка в Южную Дакоту. В поезде он знакомится с таинственной попутчицей, которая вызывается ему помочь, но оказывается не той, за кого себя выдает...