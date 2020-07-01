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На север через северо-запад На север через северо-запад
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North By Northwest

На север через северо-запад, 1959

1959 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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О фильме

Публициста Роджера Торнхилла вражеские шпионы по ошибке принимают за несуществующего агента Каплана и намереваются убить его. Торнхилл избегает смерти, но теперь за ним охотится еще и полиция, подозревающая его в убийстве делегата ООН. Роджеру ничего не остается, как самому выяснить, кто такой этот Каплан (который на самом деле оказывается выдумкой контрразведчиков). И для этого ему предстоит пересечь почти полстраны - его путь лежит из Нью-Йорка в Южную Дакоту. В поезде он знакомится с таинственной попутчицей, которая вызывается ему помочь, но оказывается не той, за кого себя выдает...

7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1959
Премьера онлайн 1 июля 2020
Премьера в мире 1 июля 1959
Возраст 18+
Бюджет $3 101 000
Режиссер
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
В ролях
Кэри Грант
Кэри Грант
Джесси Ройс Лэндис
Лео Дж. Кэрролл
Джозефин Хатчинсон
Филип Обер
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма На север через северо-запад
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6 марта 2019 10:41
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