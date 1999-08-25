Девятые врата, 1999

Дин Корсо – эксперт по редким книгам. С ним связывается известный коллекционер книг о дьяволе Борис Балкан, который только что приобрел у Эндрю Телфера редкую книгу «Девять врат Царства Теней», чтобы проверить, подлинна ли она. Балкан объясняет, что книга была написана писателем Аристидом Торкиа в 1666 году вместе с Люцифером, и он был сожжен на костре вместе со всем своим произведением. По легенде, всего существует три экземпляра, и, собранные вместе, они способны вызвать самого дьявола. Скептически настроенный Корсо принимает задание, но чем дальше заходят его изыскания, тем больше сверхъестественного происходит вокруг…
Дин Корсо, один из лучших специалистов по поиску, оценке и скупке раритетных изданий, принимает от владельца крупнейшей в мире библиотеки оккультных книг необычный, но крайне выгодный заказ: определить подлинность венца собрания, фолианта XVII века под названием «Девять врат в царство призраков», с помощью которого, по преданию, можно вызвать самого Люцифера. Ему предстоит полное опасностей и тайн путешествие по Европе. Но только тогда, когда на пути к разгадке тайны «Девятых врат» начинают попадаться трупы тех, с кем Дин Корсо встречался совсем недавно, ему открывается зловещая правда. Он понимает, что в этой дьявольской игре на кон поставлена не только жизнь его, но и душа…