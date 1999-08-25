Девятые врата, 1999

Дин Корсо, один из лучших специалистов по поиску, оценке и скупке раритетных изданий, принимает от владельца крупнейшей в мире библиотеки оккультных книг необычный, но крайне выгодный заказ: определить подлинность венца собрания, фолианта XVII века под названием «Девять врат в царство призраков», с помощью которого, по преданию, можно вызвать самого Люцифера. Ему предстоит полное опасностей и тайн путешествие по Европе. Но только тогда, когда на пути к разгадке тайны «Девятых врат» начинают попадаться трупы тех, с кем Дин Корсо встречался совсем недавно, ему открывается зловещая правда. Он понимает, что в этой дьявольской игре на кон поставлена не только жизнь его, но и душа…