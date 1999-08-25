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Девятые врата Девятые врата
Киноафиша Фильмы Девятые врата
The Ninth Gate

Девятые врата, 1999

1999 / Испания / Франция / США
8.0 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дин Корсо – эксперт по редким книгам. С ним связывается известный коллекционер книг о дьяволе Борис Балкан, который только что приобрел у Эндрю Телфера редкую книгу «Девять врат Царства Теней», чтобы проверить, подлинна ли она. Балкан объясняет, что книга была написана писателем Аристидом Торкиа в 1666 году вместе с Люцифером, и он был сожжен на костре вместе со всем своим произведением. По легенде, всего существует три экземпляра, и, собранные вместе, они способны вызвать самого дьявола. Скептически настроенный Корсо принимает задание, но чем дальше заходят его изыскания, тем больше сверхъестественного происходит вокруг…

  • Все гравюры, показанные в фильме, были заказаны для романа самим автором, Артуро Пересом-Реверте. Единственное исключение – это изображение девушки верхом на драконе, которое было изменено, чтобы сделать его похожим на лицо актрисы.
  • Томик «Дона Кихота», который Корсо покупает в начале фильма, – это очень известное издание Хоакина Ибарры, опубликованное в 1780 году, которое считается лучшим и самым красивым. Он также упоминает «Гипнеротомахию Полифили», напечатанную Франческо Колонна, названную «самой красивой книгой из когда-либо напечатанных».

Дин Корсо, один из лучших специалистов по поиску, оценке и скупке раритетных изданий, принимает от владельца крупнейшей в мире библиотеки оккультных книг необычный, но крайне выгодный заказ: определить подлинность венца собрания, фолианта XVII века под названием «Девять врат в царство призраков», с помощью которого, по преданию, можно вызвать самого Люцифера. Ему предстоит полное опасностей и тайн путешествие по Европе. Но только тогда, когда на пути к разгадке тайны «Девятых врат» начинают попадаться трупы тех, с кем Дин Корсо встречался совсем недавно, ему открывается зловещая правда. Он понимает, что в этой дьявольской игре на кон поставлена не только жизнь его, но и душа…

8.0 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 25 августа 1999
Премьера в мире 25 августа 1999
Возраст 16+
Режиссер
Роман Полански
Роман Полански
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Хосе Лопес Родеро
Барбара Джеффорд
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Джек Тэйлор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Девятые врата 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 18:25
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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