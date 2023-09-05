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Постер фильма Проклятие монахини 2
6.8
Проклятие монахини 2 - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Проклятие монахини 2
6.8

Проклятие монахини 2

, 2023
The Nun II
США / ужасы, мистика, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Проклятие монахини 2
6.8
Проклятие монахини 2 - Дублированный трейлер
Проклятие монахини 2  Дублированный трейлер

О фильме

Франция, 1956 год. Сестра Ирэн сталкивается со злобным демоном, принявшим обличие монахини.

В ролях

Бонни Ааронс
Бонни Ааронс
The Demon Nun
Анна Попплуэлл
Анна Попплуэлл
Kate
Сторм Рейд
Сторм Рейд
Debra
Katelyn Rose Downey
Sophie
Таисса Фармига
Таисса Фармига
Irene
Йонас Блоке
Йонас Блоке
Maurice
Сюзэнн Бертиш
Madame Laurent
Léontine d'Oncieu
Simone
Анук Дарвин Хоумвуд
Celeste
Питер Хадсон
Father Ridley
Режиссер Майкл Чавес
Сценарист Йен Голдберг, Джеймс Ван, Гари Доберман, Richard Naing, Акела Купер
Композитор Марко Белтрами
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 3 октября 2023
Премьера в мире 5 сентября 2023
Дата выхода
7 сентября 2023 Австралия
21 сентября 2023 Австрия
7 сентября 2023 Азербайджан 18+
7 сентября 2023 Аргентина
13 сентября 2023 Бельгия
8 сентября 2023 Болгария
7 сентября 2023 Бразилия
8 сентября 2023 Великобритания 15
8 сентября 2023 Вьетнам
7 сентября 2023 Германия
7 сентября 2023 Гонконг
7 сентября 2023 Греция K18
7 сентября 2023 Грузия R
7 сентября 2023 Дания
7 сентября 2023 Израиль
6 сентября 2023 Индонезия
8 сентября 2023 Ирландия 16
8 сентября 2023 Исландия Unrated
8 сентября 2023 Испания
6 сентября 2023 Италия 14+
7 сентября 2023 Казахстан
8 сентября 2023 Канада
7 сентября 2023 Кыргызстан 16+
8 сентября 2023 Латвия (none)
8 сентября 2023 Литва
7 сентября 2023 Макао C
6 сентября 2023 Мексика
7 сентября 2023 Молдавия 16
7 сентября 2023 Нидерланды
8 сентября 2023 Норвегия
7 сентября 2023 ОАЭ 18TC
8 сентября 2023 Панама
8 сентября 2023 Польша
7 сентября 2023 Португалия
7 сентября 2023 Пуэрто-Рико
8 сентября 2023 Румыния o.A.
8 сентября 2023 США
7 сентября 2023 Сербия
7 сентября 2023 Сингапур
7 сентября 2023 Словакия 15
7 сентября 2023 Словения
8 сентября 2023 Таджикистан
7 сентября 2023 Таиланд 15
7 сентября 2023 Тайвань
8 сентября 2023 Турция
7 сентября 2023 Узбекистан
7 сентября 2023 Украина
5 сентября 2023 Филиппины
8 сентября 2023 Финляндия
13 сентября 2023 Франция
7 сентября 2023 Хорватия
7 сентября 2023 Черногория
7 сентября 2023 Чехия
8 сентября 2023 Швеция 15
7 сентября 2023 Эквадор
8 сентября 2023 Эстония
27 сентября 2023 Южная Корея 15
13 октября 2023 Япония
Бюджет $38 000 000
Сборы в мире $269 667 073
Производство New Line Cinema, Atomic Monster, The Safran Company
Другие названия
The Nun II, La Monja II, The Nun 2, Проклятие монахини 2, A Freira 2, Ác Quỷ Ma Sơ II, Az apáca II., Časna II, Dehşetin Yüzü 2, Ha'Nezira 2, La Nonne : La Malédiction de Sainte-Lucie, La religieuse II, Mníška II, Monahinja: Deo Dva., Mūķene II, Nunn II, Nunna II, The Nun II: A Freira Maldita, The Nun: A Freira Maldita II, Vienuolė 2, Zakonnica 2, Zakonnica II, Η καλόγρια II, Монахиня II, Монахинята 2, Монахиња: Део Два., द नन 2, 修女2, 死霊館のシスター 呪いの秘密, 詭修女II, 诡修女2, 鬼修女2, 鬼修女Ⅱ, La nonne II, The Nun 2, Ác Quỷ Ma Sơ 2, Η Καλόγρια 2, راهبه ۲, เดอะ นัน II, La Nonne - La Malédiction de Sainte-Lucie, La Nonne 2, La Religieuse 2, 詭修女 II, La Nonne La Malédiction de Sainte-Lucie, الراهبة ۲, เดอะ นัน 2

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 61 голос
5.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2257 В жанре «ужасы»  180 В жанре «мистика»  55 В жанре «триллер»  442 В фильмах США  1372 В фильмах 2023 года  128
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Проклятие монахини 2 - Дублированный трейлер
Проклятие монахини 2 Дублированный трейлер
Проклятие монахини 2 - Трейлер с субтитрами
Проклятие монахини 2 Трейлер с субтитрами
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Новости о фильме

Таисса Фармига возвращается во вселенную «Заклятия» в трейлере «Проклятия монахини 2»
7 июля 2023 11:01 Таисса Фармига возвращается во вселенную «Заклятия» в трейлере «Проклятия монахини 2» Сиквел картины о борьбе священнослужительницы и демона из Ада выйдет на экраны в сентябре.
Стартовали съемки второй части «Проклятия монахини» из вселенной «Заклятия»
17 октября 2022 12:47 Стартовали съемки второй части «Проклятия монахини» из вселенной «Заклятия» Джеймс Ван поделился первым фото с площадки.

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