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Постер фильма Белый шум
6.2
Белый шум - Трейлер
Киноафиша Фильмы Белый шум
6.2

Белый шум

, 2005
White Noise
Канада, Великобритания, США / мистика, мелодрама, драма, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Белый шум
6.2
Белый шум - Трейлер
Белый шум  Трейлер

О фильме

Что бы ты сделал, если бы ты твой любимый взывал к тебе... из могилы? И что делать несчастному вдовцу, получающему сигналы от умершей жены в виде теле и радиопомех с того света? Ошибочно принимая эти своеобразные предупреждения об опасности за загробную мольбу о помощи, скорбящий супруг невольно приоткрывает ящик Пандоры, выпустив на свет божий отвратительных призраков...

В ролях

Майкл Китон
Майкл Китон
Jonathan Rivers
Иэн МакНис
Иэн МакНис
Raymond Price
Чандра Уэст
Чандра Уэст
Anna Rivers
Брэд Сайвон
Minister
Дебора Кара Ангер
Дебора Кара Ангер
Sarah Tate
Сара Стрэйндж
Jane
Николас Элиа
Mike Rivers
Майк Допуд
Detective Smits
Марша Регис
Police Woman
Митчелл Костерман
Work Man
Режиссер Джеффри Сакс
Сценарист Найэлл Джонсон
Композитор Клод Фуази
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Великобритания / США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2005
Премьера в мире 7 января 2005
Дата выхода
24 февраля 2005 Россия Централ Партнершип
21 апреля 2005 Австралия
25 февраля 2005 Австрия
21 апреля 2005 Аргентина
24 февраля 2005 Беларусь
6 апреля 2005 Бельгия
18 февраля 2005 Бразилия
7 января 2005 Великобритания
14 апреля 2005 Венгрия
4 марта 2005 Венесуэла
24 февраля 2005 Германия
10 марта 2005 Гонконг
1 апреля 2005 Греция
8 апреля 2005 Дания
16 марта 2005 Египет
7 апреля 2005 Израиль
7 января 2005 Ирландия
11 февраля 2005 Исландия
11 февраля 2005 Испания
27 мая 2005 Италия
24 февраля 2005 Казахстан
7 января 2005 Канада
9 марта 2005 Кувейт
2 июня 2005 Литва
4 марта 2005 Мексика
14 апреля 2005 Нидерланды
16 февраля 2005 ОАЭ
25 февраля 2005 Панама
26 августа 2005 Польша
26 мая 2005 Португалия
7 января 2005 США
24 февраля 2005 Сингапур
16 июня 2005 Таиланд
11 февраля 2005 Турция
24 февраля 2005 Украина
21 апреля 2005 Уругвай
19 января 2005 Филиппины
3 июня 2005 Финляндия
2 февраля 2005 Франция
28 июля 2005 Чехия
17 марта 2005 Чили
8 апреля 2005 Швеция
8 апреля 2005 Южная Корея
28 октября 2006 Япония

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA PG-13
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $91 196 419
Производство Brightlight Pictures, Universal Pictures, Gold Circle Films
Другие названия
White Noise, Voces del más allá, La voix des morts, Baltais Troksnis, Beli šum, Fehér zaj, Giọng Nói Từ Cõi Âm, Glas smrti, Głosy, Hayalet sesler, Interférences, Lefkos thoryvos, Más allá, Negyvųjų šnabždesiai, Ruídos do Além, Valge müra, Vozes do Além, White Noise - Non ascoltate, White Noise - Schreie aus dem Jenseits, White noise: Mas allá, Λευκός θόρυβος, Белый шум, Білий шум, Бял шум, サイレントノイズ, 鬼訊號

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 13 голосов
5.5 IMDb
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Обновлено 5 июня 2024

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Белый шум - Трейлер
Белый шум Трейлер
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Цитаты

Jonathan Rivers Я вас знаю?
Raymond Price Меня зовут Рэймонд Прайс.
Jonathan Rivers Вы меня преследуете?
Raymond Price Это касается вашей жены, мистер Риверс. Я получал от неё сообщения с того света.
Jonathan Rivers С какого такого света?
Raymond Price Джонатан, ваша жена мертва.

Наша рецензия

Режиссер Джеффри Сакс, снимающий фильмы аж с 1979 года, наконец-то дебютировал в кино. Дебютировал – потому что все, что он ставил раньше, проходило по ведомству телевидения и представляло собою либо телесериалы, либо телефильмы. Среди последних значатся, например, «Мессия» (1984), «Хроники Ван Хельсинга» (1997) и «Отелло» (2002). Нужно признать, что дебют вполне удался: «Белый шум», конечно, не шедевр на все времена, но это вполне умная, драматичная, проникновенная и достаточно высокого…

Отзывы о фильме

Alex 2 апреля 2015, 12:51
Люди, объясните в чем там вообще дело то? Я ни...а не понял. Че за челы в конце стояли? Че за баба привязана к стулу? Че за бабка, которая неделю до… Читать дальше…
Антон 2 апреля 2015, 12:51
ПРОСТО ОФИГИТЕЛЬЬНЫЙ ФИЛЬМ!!! СОВЕТУЮ ВСЕМ!!! !!! !!!

ГОВОРИТЬ МНОГО НЕ БУДУ, НАДО СМОТРЕТЬ...

В оБщем советую:)
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