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The Dry

Город тайн, 2020

2020 / Австралия / США
7.8 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Остросюжетный криминальный детектив с Эриком Баной в главной роли
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Агент ФБР Аарон Фальк (Эрик Бана) возвращается в свой родной город Кеварру после двадцатилетнего отсутствия. Ему предстоит сходить на похороны друга детства Люка (Мартин Дингл Уолл), предположительно убившего собственную жену Карен и ребенка Билли, а затем покончившего с собой. Выжить в этой кровавой бойне удалось лишь младшей дочери Шарлотте. По просьбе родителей Люка Фальк соглашается остаться и расследовать обстоятельства преступления. На поверхность всплывают подробности, переворачивающие ситуацию с ног на голову.

20 лет назад здесь произошла еще одна трагедия: погибла старшеклассница Элли Дикон (Биби Беттанкур) — возлюбленная Аарона Фалька. Тело молодой девушки полицейские обнаружили в реке, а ее ухажер превратился в главного подозреваемого. Боясь расправы со стороны отца покойной Мэла (Уильям Заппа), близкие увезли Аарона в другой город. С тех пор он никогда не появлялся в Кеварре, забыв о событиях юности, как о страшном сне.

Приезд в глубинку пробуждает трагические воспоминания, тогда как местные жители продолжают относиться к Аарону с недоверием. Вести расследование ему помогает сержант полиции Грег Рако (Кейр О’Доннелл). Объединившись, стражи закона допрашивают свидетелей, а также повторно осматривают место преступления и дом усопшего. Напарникам открываются улики, способные доказать непричастность Люка к убийству. Это значит, что истинный виновник трагедии по-прежнему на свободе. И если в кратчайшие сроки не установить его личность, на улицах Кеварры появятся новые трупы.

 

 

Сюжет кинокартины «Город тайн» основан на одноименном детективном бестселлере Джейн Харпер 2016 года.

Права на книгу были выкуплены Бруной Папандреа («Отыграть назад», «Исчезнувшая») и Риз Уизерспун («Утреннее шоу») в 2015 году, а производство осуществляла корпорация Made Up Stories. Продюсерами также выступили исполнитель центральной роли Эрик Бана и режиссер Роберт Коннолли. 

Кроме постановки и продюсирования Конноли занимался адаптацией романа. За плечами кинематографиста работа над фильмами и сериалами «10 мгновений судьбы», «Тайная власть», «История Джулиана Ассанжа» и другими проектами.

Кинолента «Город тайн» должна была выйти в прокат 27 августа 2020 года, но была отложена из -за пандемии COVID-19. Кинотеатральная премьера состоялась в Мельбурне 11 декабря 2020 года. 18 февраля стало известно, что релиз детективного триллера Роберта Конноли в США намечен на 21 мая 2021 года на VOD-сервисах, а также картина будет показана в рамках программы международного кинофестиваля в Сан-Франциско.  

Эрик Бана и Брюс Спенс прежде работали вместе над озвучиванием персонажей мультфильма «В поисках Немо». Кроме того, оба актера в разные годы фигурировали в австралийской ТВ-мелодраме «Все святые», где, в свою очередь, также появлялась Женевьев О’Рейли.

Для актрисы Биби Беттанкур, сыгравшей Элли Дикон, а также для Сэма Корлетта, воплотившего образ молодого Люка, фильм «Город тайн» стал дебютом на большом экране. Исполнителя роли Аарона в подростковом возрасте сыграл Джо Клочек, до этого появлявшийся в эпизоде триквела «Пиратов Карибского моря».

Полицейский Аарон Фалк возвращается в измученный засухой родной город, чтобы присутствовать на похоронах своего друга детства Люка. Говорят, Люк якобы убил свою жену и ребенка, прежде чем покончить с собой. Неохотно принявшись за расследование, мужчина вскоре обнаруживает связь между этим делом и давним событием — смертью 17-летней девушки.

7.8 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 15 июля 2021
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 16 декабря 2020
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Роберт Коннолли
Роберт Коннолли
В ролях
Эрик Бана
Эрик Бана
Женевьев О’Рейли
Женевьев О’Рейли
Кейр О’Доннелл
Кейр О’Доннелл
Мартин Дингл Уолл
Мартин Дингл Уолл
Джеймс Фрешвилл
Джеймс Фрешвилл
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Город тайн
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Наша рецензия
Живущий в Мельбурне полицейский Аарон Фальк (потрясающий Эрик Бана) получает сообщение о смерти Люка, друга его детства. Похороны должны пройти в маленьком австралийском городке Киварре, из которого Аарон уехал еще в подростковом возрасте. А вот Люк там остался, завел жену и детей. Но теперь семья разрушена. Если верить выводам следствия, Люк убил жену и маленького сына, а потом покончил с собой. Родители умершего эту версию отвергают. Они умоляют Аарона провести новое расследование и доказать…
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User 20 июля 2021, 20:10
Понравился, сюжет хоть и запутанный, но интригующий. Один раз посмотреть можно, потом уже будет неинтересно, т.к не будет интриги
Владимир Московский 3 октября 2021, 22:20
Наискушнейший детектив без остросюжетства.Не тратьте время.
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26 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эрик Бана погружается в пучину лжи и страшных загадок в первом русскоязычном трейлере «Города тайн» Закрученная история о больших секретах маленького города выйдет в середине следующего месяца.
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10 июня 2021 14:11
Эрик Бана расследует загадочное преступление в трейлере фильма «Город тайн» Один из самых кассовых фильмов Австралии.
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16 апреля 2021 12:16
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