Город тайн, 2020

Агент ФБР Аарон Фальк (Эрик Бана) возвращается в свой родной город Кеварру после двадцатилетнего отсутствия. Ему предстоит сходить на похороны друга детства Люка (Мартин Дингл Уолл), предположительно убившего собственную жену Карен и ребенка Билли, а затем покончившего с собой. Выжить в этой кровавой бойне удалось лишь младшей дочери Шарлотте. По просьбе родителей Люка Фальк соглашается остаться и расследовать обстоятельства преступления. На поверхность всплывают подробности, переворачивающие ситуацию с ног на голову.

20 лет назад здесь произошла еще одна трагедия: погибла старшеклассница Элли Дикон (Биби Беттанкур) — возлюбленная Аарона Фалька. Тело молодой девушки полицейские обнаружили в реке, а ее ухажер превратился в главного подозреваемого. Боясь расправы со стороны отца покойной Мэла (Уильям Заппа), близкие увезли Аарона в другой город. С тех пор он никогда не появлялся в Кеварре, забыв о событиях юности, как о страшном сне.

Приезд в глубинку пробуждает трагические воспоминания, тогда как местные жители продолжают относиться к Аарону с недоверием. Вести расследование ему помогает сержант полиции Грег Рако (Кейр О’Доннелл). Объединившись, стражи закона допрашивают свидетелей, а также повторно осматривают место преступления и дом усопшего. Напарникам открываются улики, способные доказать непричастность Люка к убийству. Это значит, что истинный виновник трагедии по-прежнему на свободе. И если в кратчайшие сроки не установить его личность, на улицах Кеварры появятся новые трупы.