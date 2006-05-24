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Шелковая нить Шелковая нить
Киноафиша Фильмы Шелковая нить
Gui si

Шелковая нить, 2006

2006 / Тайвань
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 24 мая 2006
Режиссер
Су Чао-Бинь
В ролях
Чен Чан
Чан Чунь-нин
Чен Бо-Линь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шелковая нить 2 постера
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